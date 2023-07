Múzeumfelfedező tábort szervezett a Rippl-Rónai Múzeum Kaposváron. A gyerekek betekintést nyerhettek a múzeum hétköznapjaiba. Olyan területeket is felfedezhettek, amelyek a látogatók előtt zárva vannak. Megismerhették a természettudományi gyűjteményt és a benne található preparátumokat.

– Ahogy a többi tárgyat is, úgy a preparátumraktárunkat is nagy becsben tartjuk. Az állagmegóvás érdekében üvegvitrinek mögött van valamennyi, mintha egy valódi tárlat lenne – mondta Pozsgai Erika múzeumpedagógus. – A táborban a játékos tanulásé a főszerep. Vannak, akik saját indíttatásból érkeztek, másokat a szüleik íratták be, néhány kollégánk gyermeke is itt van. A gyerekek között akad, aki felnőttként múzeumban szeretne majd dolgozni – tette hozzá.

A tábor résztvevői hat és tizenkét év közötti gyerekek, akik az egyhetes tábort a Rippl-Rónai-villában töltötték. Az első napot az ismerkedésre szánták, a kedd a néprajztudományé volt, szerdán a desedai látogatóközponttal és gyógynövényekkel ismerkedtek. Pénteken palacsintabulival zárták a hetet és a tábort.





Fotó: Lang Róbert