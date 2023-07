Csaknem 260 millió forintot költenek arra Hetesen, hogy teljesen felújítsák a faluházat. Az épületben négy üzlethelyiséget, egy nagyobb és egy kisebb termet is kialakítanak. Pavelka Béla polgármester elmondta, a ház alapjától a tetejéig mindent korszerűsítenek. – Ez a falu szíve és központja, ezért fontos mielőbb rendbe tenni – emelte ki a polgármester. – A közösségi épület mellett a faluház előtti két tér és a busz­öböl is megújul. A kivitelezőnek 500 napja van arra, hogy elkészüljön, de várhatóan valamivel előbb átadhatjuk az épületet – tette hozzá Pavelka Béla.

Móring József Attila Marcali és térségének országgyűlési képviselője az ünnepségen elmondta azt is, folyamatosan szépül a település, ezért nagyon fontos, hogy a központban álló épületet is mihamarabb rendbe tegyék. Nesz­ményi Zsolt főispán beszédében arról is szólt, ha egy településnek rendezett a központja, karbantartottak a közterületei, akkor jó oda betérni és öröm ott élni. – Fontos, hogy a kistelepüléseink megújuljanak és ott tartsuk az embereket – hangsúlyozta Neszményi Zsolt.