A somogyi háziorvosi ellátásra is jellemző, hogy miután rengeteg a helyettesítés, ezért nem csak a saját körzetükben kell helytállniuk az orvosoknak. Szintén általános jelenség, hogy sokan nyugdíjaskorúként is dolgoznak, viszont éppen emiatt több pihenőidőre lenne szükségük az aktív korú, ilyenkor több praxisban is helytálló kollégáiknak.

Antal László kaposfői háziorvost Horvátországban értük utol, éppen nyaralt, de ahogy mondta, nehezen jött össze, hogy szabadságra mehessen. Három körzetben dolgozott, mert a sajátja mellett két nagybajomit vitt, sőt ezen kívül egy ideig még egy gyermekorvosi körzet betegeit is ellátta, de erről le kellett mondania, mert az ideje véges.

– Háromféle helyettesítés mellett nagyon össze kell rendezni a szálakat, hogy valaki szabadságra tudjon menni – mondta a kaposfői háziorvos. – A kiskorpádi háziorvossal vagyunk szabadságpárban, végül így tudtuk megoldani, de vissza kell adnom majd a helyettesítést.

A betegek megszokták, sőt kissé el is várják, hogy a doktor mindig rendelkezésre álljon, sőt néha furcsállják, ha arról hallanak, hogy az orvosnak is kell a szabadság. Több kollégájáról is tud, aki évek óta nem tudott elmenni egy kis kikapcsolódásra. Többen elvi okokból, hivatástudatból választották ezt, mert úgy gondolják, hogy kötelességük a betegek mellett maradni. Mára azonban akkora lett a terhelés az orvosi szakmában, hogy egyre inkább igénylik a hosszabb pihenést, de ehhez nehéz helyettest találni. Nagyon koncentrálni kell a szervezésre ahhoz, hogy a nyári szabadság alatt a betegek ellátása ne sérüljön, fűzte hozzá. A munkát megkönnyítené, ha a betegek is készülnének a nyári szabadságolási időszakra, és gyógyszerekkel látnák el magukat, és akkor csak a sürgős, halaszthatatlan eseteket kéne ellátni.

– Mindenképpen nehéz elmenni szabadságra, hiszen a körzetek egy részében a helyettesítő orvosnak kell helyettest találni – erősítette meg Dús István kiskorpádi háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) területi szervezetének elnöke. Vannak vidéki praxisok, melyeket orvosküldő cégek kezelnek, de miután a nyári szabadság mindenkit egy időben érint, ezért ezekbe a körzetekbe sem könnyű helyettest találni. Ha mondjuk van három körzet, és abból kettőben hiányzik a háziorvos, egyszerre mindháromra nehéz helyettest találni, magyarázta. Dús István a sajátján és a kaposfőin kívül még a somogysárdi körzetben is helyettesít.

Az orvos sem gép, pihenniük kell

A házi gyermekorvosokat csak szakvizsgával rendelkező kolléga helyettesítheti. Nem jó megoldás, ha valaki sohasem megy szabadságra, még akkor sem, ha hivatástudatból teszi – tette hozzá Dús István. Szerinte ugyanis a folyamatos munka kiégéshez, önkizsigereléshez vezethet az orvosi szakmában is. A feltöltődés mindenkinek fontos, szögezte le. A helyettesítésre külön finanszírozást kellene adni a háziorvosoknak, állítja a MOK háziorvosi csoportjának megbízottja. A betöltetlen praxisok miatt ugyanis nyáron különösen nehéz a betegek ellátása. Országosan több mint 500 háziorvosi praxis tartósan nincs betöltve. Somogyban 27 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van, köztük a legrégebben a lakócsai üres, ott 2008 óta látják el helyettesítéssel a betegeket.