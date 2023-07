Látszik, hogy nem vagyok gyakorlott busszal közlekedő utas, el is tévedtem a Kaposvári Közlekedési Központban, mert megkevert a járatok és az indulóhelyek számának eltérése. Azt hittem, hogy lemaradok, szentül meg voltam győződve arról, hogy késve kapaszkodom fel a járatra, de kiderült, hogy mégsem én voltam a legutolsó. A hőségben is fehér inget viselő sofőr hajóskapitányi hozzáállással elmélyülten beszélgetett egy fiatal édesanyával és gyermekével, amikor a busz végéből egy 15 éves forma leányka sietett elő.

– Meg tudnánk várni a kísérőnket? Nélküle el sem indulhatnánk – mondta aggodalmaskodva a buszvezetőnek.

– Ha gyorsan jön... – hangzott a kissé hányaveti válasz.

A fruska „tanárnő” felkiáltással integetni kezdett, miközben egy fiatal nő futott a busz felé.

– Őt vártuk? – azonosította a sofőr.

– Igen, kissé szeleburdi – jellemezte a késő tanerőt a diákja.

A pedagógus ebből mit sem hallott, lihegve lépett fel a járműre, és örült, hogy nem ment el a busz az orra előtt.

– Elnézést, látszik, hogy nem szoktam buszozni.

– Rajtam meg az, hogy igen – tréfálkozott nyugtató szándékkal a buszvezető, és mindenki elkönyvelte, hogy a rekkenő hőség ellenére minden a legnagyobb rendben van.

Tessék vigyázni, az ajtók záródnak! Kigördül a busz, és kezdődik a várva várt nyári kirándulás. Egészen addig, amíg be nem csöngetnek abban a régi iskolában, ahol ugyanúgy várnak bennünket, mint sok-sok évvel ezelőtt.



Aztán kiderült, mégsem én voltam a legutolsó a járaton