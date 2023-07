Pénteken szólj anyunak, hogy a városban a Halott Pénz! A csapat rendszeres visszajárója a Plázsnak és minden alkalommal feledhetetlen koncertet adnak a Balaton partján, így most is ezt várhatjuk. Mindeközben folytatódik a Bahart x Plázs Boat Party is, ezúttal Metha-val (Be Massive) a fedélzeten hajózhatunk egyet, majd szokás szerint folytatódik a buli a Plázs Clubban a Be Massive dj-ivel: Dubecticuttal, Robert Makaival és WhoMannel. Ha péntek, akkor Metzker & Friends az Arénában! Metzker Viktória most a Tits Ganggel készül, azaz Yaminával karöltve veszik be a dj pultot, de szokás szerint Koósz Milán is beáll lemezeket pörgetni.



A szombat estére készülve napközben érdemes a kánikula elől a Balatonba menekülni vagy a partról élvezni a Tezenis Beach Partyt. Este pedig folytatódhat a bulizás a Rádió1 Summer Festtel, ahol két külföldi vendég, Fedde Le Grand és Minelli is fellép, emellett Adam Ajkay, Bárány Attila, Cooky, Jauri, Joerjunior, Metzker Viktória, Newik és Yamina sem marad ki a buliból.



Ezt követően a Classic Fest négy helyszínen eleveníti fel a legendás 2000-es évekbeli klubokat és bulikat a múlt klubhimnuszaival. A Bed Beach miliőjét Bárány Attila, Hamvai P.G., Dj Free és Jován idézi meg, az I Love The 2000’s fellépői Dance4Ever, Erős vs. Spigiboy, Dj Szatmári, Náksi, Peat Jr. Spy The Ghost és UBC lesznek, a Flört hangulatát Kühl, Newl és Szeifert hozzák el, a Wannabe Beach pedig ezúttal is a 90-es 2000-es évekbeli pop slágereket szolgáltatja csillámporba bújtatva.



A Plázson vasárnap sincs megállás. Az év egyik legnagyobb balatoni sport és fitness eseményével vár a Viwa Just Clear Beach Fitness Fesztivál, ahol spinning bringára pattanhatunk, kipróbálhatjuk az iron boxot, az aerobickot és még megannyi mozgásformát a csillogó Balaton mellett. A sportfesztiválra a belépés strandbelépővel ingyenes.

A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket!

Nyitókép: Plázs_hivatalos

forrás: likebalaton.hu