A Sirály utcánál, egy V. I. P. lakópark közelében lévő szabadstrandra jár évtizedek óta Gyenes Borbála. A 83 éves asszony 26 éve lakik Siófokon, és mindig ezt a strandot látogatja nyaranta, mert ez van a lakóhelyéhez a legközelebb, és amióta fáj a műtött térde, már nem tud messzebbre biciklizni. Imádja a Balatont, nagyon szeret megmártózni a habokban, a nyáron mindennap fürdik a tóban. Az idén azonban kellemetlen élmények érték strandolás közben. Már tavaly is érezte, hogy nem a legnagyobb a tisztaság a parton, de most szerinte kifejezetten koszos a szabadstrand, és ez nagyon zavarja, sőt felháborítja.

Az Újhelyi strandtól kezdve a tavalyi nád, hordalék mind a parton, a fűben vagy a betonon hever, véleménye szerint rettenetesen koszos a strand, és a vécé elviselhetetlen állapotban van. Régen akár Zamárdiig is elkerékpározott, és gyakran látta, hogyan takarítják a strandokat. Ezzel szemben most azt vette észre, hogy csupán egy takarító férfi érkezik, kiveszi a szemetes­zsákot a kukából és elviszi, de ha lehullott szemét van a közelben, azt már nem rakja bele. Gyenes Borbála fia Ceglédről érkezett látogatóba, és nyugágyat kellett vinniük a partra, mert a plédet nem tudták letenni a fűbe a sok nád miatt. Azt gondolja, hogy a fővárosból érkező turistákat talán kevésbé zavarja, hogy koszos a strand, de a helyieket biztosan.

A legutóbbi hétvégén – ahogy az egy viharos időjárás vagy a természetes víz erőteljes mozgásából adódóan bármikor előfordulhat – valóban sok nádat vetett partra a Balaton, ezeket soron kívül összegyűjtötték, és mindent elkövetnek, ütemezetten és soron kívül is, hogy a strandi területeket karbantartsák – felelte érdeklődésünkre a siófoki önkormányzat. A strandok üzemeltetését az önkormányzat megbízásából végző Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a cég munkatársai végigjárták az olvasói levélben megjelölt területet. Néhány, a nyaralóvendégek által eldobott szeméten kívül mást nem találtak. Az Újhelyi strandon a társaság saját személyzete gyűjti össze a hulladékot, az Ezüstparton pedig a velük szerződésben álló munkavállaló látja el ezt a feladatot. A területek takarításával legkésőbb reggel 8–9 óráig végezniük kell, hogy később már ne zavarják a strandolókat, majd ezt megismétlik még aznap késő délután.

Ezeken a szabadstrandokon csobbanhat a déli parton

Balatonberény: Csicsergő sétányi szabadstrand.

Balatonboglár: Bólya közi strand, Fiumei strand, Jankovich-telepi strand, Kodály Zoltán strand, Platán strand, Sziget strand.

Balatonfenyves: Központi szabadstrand, Csalogány-közi szabadstrand, Balatonfenyves-alsói szabadstrand, Fenyőstrand, Pozsony utcai szabadstrand.

Balatonföldvár: Nyugati strand, Kutyabarát fürdőhely.

Balatonkeresztúr: Vitorlás utcai szabadstrand.

Balatonlelle: Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi.

Balatonmáriafürdő: Szabadstrandok.

Balatonőszöd: Ligetes strand.

Balatonszárszó: Bendegúz téri szabadstrand, Móricz utcai szabadstrand.

Balatonszemes: Vigadó szabadstrand, Hullám úti szabadstrand, Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand).

Balatonvilágos: Alsóréti szabadstrand.

Fonyód: Fürdő utcai szabadstrand, Árpád parti szabadstrand, Bélatelepi szabadstrand, városi szabadstrand, Huszka utcai szabadstrand, Báthori utcai szabadstrand.

Siófok: Újhelyi strand, Ezüstpart szabadstrand, Aranypart szabadstrand, Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand, Szabadstrand a pesti vonathoz.

Szántód: Rigó utcai szabadstrand, Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party).

Zamárdi: Nagystrand (Bácskai utcai), Jegenye téri szabadstrand, Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach), Kiss Ernő utcai szabadstrand, Keszeg utcai szabadstrand, Klapka utcai szabadstrand, Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand.