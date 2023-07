Papp Marianna táborvezető elmondta: ezen a héten tíz gyermekkel táboroznak. – Nagyrészt Somogyból érkeztek, de velünk táborozik egy Portugáliában élő magyar kislány is – mondta. – Itt az erdőben az életre nevelünk, olyan tudást adunk át a vadászkamara Ismerd meg a vadászokat ifjúsági programjának segítségével, amit az iskolában nem lehet – mondta a táborvezető pedagógus.

Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) területi szervezetének titkára elmondta: a vadászszövetség üzemeltette Pál Endre Ifjúsági Oktató Központban két héten át táboroztatják a gyerekeket. – A 2021-ben átadott táborban két pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Programbőség van, jártak már náluk vadászkürtösök, lesz vadászkutyás- és solymászbemutató, kirándulnak a bőszénfai szarvasfarmra, megnézik Somogyország vadászati kincseit, Máj Péter pedig a betyárok világát mutatja be – mondta Kemenszky Péter. Hozzátette: a gyerekek a MH Lahner György 2. Ellátóezredtől kapott sátrakban, tábori ágyakon alszanak, és maguk szedik az ágakat az esti tűzrakáshoz.

– A táborban nincs se telefon, se tablet. Az a célunk, hogy a gyerekeket a lehető legközelebb vigyük a természethez – emelte ki a titkár, aki azt is elmondta, hogy már most lehet jelentkezni a következő táborokra.

Tablet és telefon helyett célba lövés és tábortűz a program ezekben a napokban.