Az ötödik nagyatádi nyári alkotótábor tizennyolc résztvevőjének munkáiból nyílt kiállítás a kulturális központ aulájában. A tárlaton tájképek, csendéletek, de absztrakt alkotások is szerepelnek.

Nagy Erika nagyatádi alkotó szervezi évek óta a tábort. Az ő kezdeményezése nyomán korábban Segesden, Nagybajomban, Bárdudvarnokon találkoztak a társaság tagjai, akik minden évben egy olyan tartalmas hetet töltenek együtt, ahol a szakmai töltekezés mellett az egymásra figyelésre is jut idő. Míg a korábbi években Kertész Sándor festőművész irányítása mellett dolgoztak a résztvevők, idén a nagyatádi táborban Ország László képzőművész vállalta át a feladatokat. – Amit mi végzünk, az nem szakma, igaz, hogy vannak jól bevált szakmai receptek, de ezek csak akkor működnek jól, ha a személyiségünk jellegzetességével fűszerezzük ezt a receptet – mondta a képzőművész, majd köszönetet mondott Nagy Erikának, aki nélkül gazdátlan és szervezetlen lett volna a tábor, valamint a kulturális központnak és az önkormányzatnak a kiváló feltételekért. – A receptek akkor működnek, ha hozzáadja mindenki a világlátását, az érzékenységét, azokat a dolgokat, amikkel csak ő rendelkezik.

Ormai István polgármester a megnyitón azt mondta, sok dolog változott az elmúlt évek során, ami az alkotásokon is meglátszik, gazdagabbak, szebbek lettek a képek. – Termékeny, alkotó és továbbvivő hét volt – tette hozzá. – A nagyatádi találkozás biztatást ad ahhoz, hogy tovább dolgozzanak az alkotók, mert a közösségnek ez az igazi ereje. A folyamatos fejlődés, a művészet iránti alázat köszön vissza a festményekről, és minden egyes ecsetvonás mögött hosszú tanulási folyamat és kemény munka látszik. A. G.



Tizennyolc festő Az idei nagyatádi nyári alkotótáborban résztvevő és kiállító alkotók Csicskár Erzsébet, Lebárné Buváry Andrea, Szakonyi Gábor, Nyőgériné Antal Terézia, Frühwirth Gáborné, Horváthné Nagy Vera, Madaniné Nagy Judit, Horváthné Lengyel Mária, Fekete Lajosné, Obornik András, Adelmann Gusztáv, Szummer Márta, Kámán Antalné, Töreki Zsuzsa, Kurucz Miklós, Károlyné Duics Györgyi, Nagy Erika valamint Rózsavölgyi Hilda.



