Már kevés beszélni róla, cselekedni kell – ez az elv vezérli a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE MIK) tanuló külföldi mérnökhallgatókat, akik nemcsak jövőbeli munkájuk, de már tanulmányaik alatt is a fenntarthatóságot, a körkörös gazdaságot tartják szem előtt. A Mérnökök Határok Nélkül (EWB) szervezet segítségével egy egyéves projektet indítottak, amelyre pályázati támogatást is nyertek, így eszközök beszerzésével, új módszerek elsajátításával ötleteiket ki is próbálhatják a gyakorlatban. A cél az, hogy az iparban kevesebb hulladékot termeljenek, illetve növeljék a háztartási hulladékok újrahasznosításának arányát.