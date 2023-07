Összesen 43 balatoni strandot neveztek be a Kék Hullám Zászló versenybe. A fürdőhelyeket öt napon keresztül járták és minősítették a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársai.

A zsűri megvizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizes­blokkok állapotát és tisztaságát, valamint azt, hogy a strandok mennyire akadálymentesítettek, hogyan lehet bejutni a vízbe és milyen a környezet állapota. A pontozásba beleszámított a játszóterek minősége, árnyékoltsága, a sportolási lehetőségek és a gyerekbarát szolgáltatások is. A szakemberek a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is szemügyre vették. Fontosnak tartották a helyi termékeket és az újragondolt, megújított étel-italválasztékot is.

A balatoni strandok közül 29-en kaptak ötcsillagos minősítést, ebből tíz Somogyban található. A balatonmáriafürdői Központi, a balatonboglári Platán, a balatonszárszói Központi, a balatonberényi Községi, a fonyódi Panoráma, a balatonlellei Napfény, a balatonföldvári Keleti és a Nyugati, a balatonfenyvesi Központi és a balatonberényi Naturista strand szerepelt kiemelkedően.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere megkeresésünkre elmondta, sokadszorra kapták meg a legmagasabb minősítést, melynek ugyanúgy örülnek, mint korábban. – Világszínvonalú szolgáltatást nyújt a déli part egyik legnagyobb, 12 hektáros szabadstrandja, ezért is kapott ötcsillagos elismerést – hangsúlyozta a város vezetője. – Az elmúlt években teljesen megújult a strand. Korszerűsítettük a vizesblokkokat, különleges játszóhelyek épültek, napvitorlákat tettünk ki és homokos partszakaszt is kialakítottunk. Az egész strand ingyenesen használható, ami kuriózum – tette hozzá Mészáros Miklós.

Galácz György, Balatonmáriafürdő polgármestere lapunknak elmondta, jelentős összeget költöttek a díjazott strand felújítására, amely már tavaly is ötcsillagos minősítést kapott, korábban pedig többször is négy csillaggal jutalmazták. A település vezetője kiemelte, nagy látogatottsága van a mintegy 900 állandó lakosú községnek. A nyári hétvégéken több mint tízezerre duzzad a lakosság száma.

A vendégek véleménye a legfontosabb

Különdíjakat is kaptak a somogyi strandok. Jubileumi elismerésben részesült a balatonföldvári keleti strand és a berényi községi strand. A Somogy Vármegyei Önkormányzat különdíját a balatonszárszói Központi strand kapta meg. A Balatoni Kör különdíját, a Balaton Gasztro strandja 2023. címet a boglári Platán strand nyerte el.

A somogyi strandok közül négycsillagos elismerést kapott a balatonfenyvesi Csalogány, a fonyódi Bélatelepi, a zamárdi Nagystrand és a szántódi Rigó utcai strand.

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere érdeklődésünkre elmondta, nem feltétlenül a csillagok száma határozza meg a strand minőségét, hanem a hozzájuk érkező vendégek véleménye. Hozzátette, a három kilométer hosszú strandot nehezen tudják karbantartani, ezért is veszíthettek el egy csillagot.