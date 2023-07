A 11 helyszínből álló versenysorozat ötödik állomása volt a város mellett, az egykori külső laktanya szomszédságában lévő terület. Az érdeklődők a látványos futamok mellett, közelebbről is megtekinthették az alaposan átalakított gépeket, míg a gyermekek számára légvár is rendelkezésre állt. A rendkívül jó időben pedig a büfében lehetett enni- és innivalóhoz jutni. Az eseményt Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke is meglátogatta, aki a következőket írta közösségi oldalán:

Sok év kihagyás után újra „Roncsderbi” Marcaliban! Hiánypótló rendezvény, ami ismét sok-sok sportolót és sport szeretőt hoz a városba. Az egyik legnagyobb tömeget megmozgató esemény, rengeteg izgalommal és látványossággal. Köszönjük mindenkinek a munkáját, különösen Drávecz László és csapata elkötelezett tevékenységét, hogy újra az autósport ezen ága, fellegvára lett Marcali.