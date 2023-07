A közlemény szerint a helyettes államtitkár elmondta, hogy a jelenleg futó programból mintegy négymilliárd forintra pályázhatnak még a gazdálkodók, hiszen az Agrárminisztérium célja a magyar haltermelés helyzetének stabilizálása, a magyar halellátás biztonságának fenntartása.

Az elmúlt időszak takarmányár-emelkedése, az orosz-ukrán háború okozta többletköltségek és a tavalyi aszály olyan súlyos hatással volt a magyar haltermelésre, hogy a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) felszabaduló forrásaiból 3,1 milliárd forintos keretösszegű krízistámogatási konstrukciót dolgozott ki és hirdetett meg az Agrárminisztérium.

A MAHOP keretében minden rendelkezésre álló forrást szeretnének az ágazat számára eljuttatni, ezért az új felhívás mellett (MAHOP-5.3.4.-2023.) két korábbi pályázati felhívás is újra megnyitásra került (MAHOP-2.2-2016 és MAHOP-5.3.3-2016), aminek a részleteiről a szakmai napon tájékoztatták az ágazatot - írták.

A félnapos műhelymunka során részletekbe menően volt szó a pályázatok benyújtó felületéről is. A szakmai nap célja az ágazati igények egyeztetésén túl, a kérelmek benyújtásához kapcsolódó kérdések megválaszolása volt, hogy ezzel is elkerülhetők legyenek a hiánypótlások, és gyors elbírálás után még az idén ki tudják fizetni a támogatásokat.

A nap második része a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszról (MAHOP Plusz) szólt, és a következő időszak nagy összegű forrásairól, hiszen komoly támogatási lehetőségekhez juthatnak a hazai halgazdálkodók a következő időszakban is - áll a közleményben.

Az új fejlesztési ciklusban mintegy húszmilliárd forint biztosítja az ágazat megújulását és versenyképességének növelését. A MAHOP Plusz célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a haltermelés és halfeldolgozás versenyképességének, valamint fenntarthatóságának innováció és digitalizáció révén történő növelése a környezetterhelés csökkentése mellett.

A tárca tájékoztatása szerint kiemelt szempont a klíma- és környezetbarát gazdálkodási módszerek támogatása, a körforgásos gazdálkodás elvén alapuló módszerek arányának növelése a termelési rendszereken belül, továbbá a vízi és vizes élőhelyek faji sokféleségének fenntartása, fejlesztése. Az első felhívások meghirdetése 2024. első fél évében várható.

Papp Zsolt György végezetül elmondta, hogy a szakmai műhelymunka sikerére való tekintettel a jövőben azt is tervezik, hogy a Vidékfejlesztési Program folytatásaként megjeleníthető KAP Stratégiai Tervben is tudjanak a mostanihoz hasonló olyan közös kommunikációs felületet nyitni a gazdálkodókkal és pályázókkal, amin keresztül időben és személyesen tudják megismertetni velük az új időszak pályázati felhívásait, kritériumait, hogy minél többen részesülhessenek belőle - közölte az AM.