Kevésnek bizonyulnak egy-egy forgalmasabb nyári hétvégén Siófokon a köztéri szemétgyűjtők a város frekventált helyein. Eddig naponta kétszer vitték el ezekből a szemetet, most ezt augusztus végéig egyes helyeken (Rózsakert, Jókai park nyugati vége, Fő tér) háromra emelték. Emellett nagy gyűjtőkonténereket is kihelyeznek és az éttermek tulajdonosait is próbálják bevonni a költségviselésbe.