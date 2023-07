Teljes kihasználtsággal működött egész júliusban a kaposvári nyári napközi a toponári iskolában. A pedagógusok öt héten keresztül vigyáznak azokra a fiatalokra, akiket szüleik, nagyszüleik a vakáció alatt máshol nem tudnak elhelyezni. Szabóné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató lapunknak elmondta, naponta átlagosan több mint 100 diákra vigyáznak a napköziben. Vannak, akik csak egy hetet töltenek el Toponáron, és olyanok is, akiket több hétre iratnak be. – Aki időben jelezte, hogy szeretne részt venni valamelyik turnusban, annak jutott hely – hangsúlyozta a főigazgató.

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna kérdésünkre azt is elmondta, a Toldi-iskola igazgatói széke egyelőre még üres. A Toldiban azért van szükség új igazgatóra, mert az eddigi vezető, Héra Zoltán lemondott. A pedagógusnak az ötéves ciklusából még négy év lett volna vissza. Ha a tanévkezdésig nem találnak új igazgatót, akkor a szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) leírt helyettesítési rend szerint látják el a vezetői feladatot.

A Kodály-iskola főigazgatója a betöltetlen pedagógushelyekkel kapcsolatban kiemelte, továbbra is keresnek tanárokat, főként matematika, fizika, kémia és informatika szakosokra lenne szükségük. Az elmúlt időszakban sokan mentek el nyugdíjba, volt, aki elköltözött és más tankerületben vállalt munkát, és olyan is, aki elhagyta a pályát.



Szakértő vizsgálja



Szakértők vizsgálják a tetőomlást a kaposvári iskolánál: a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tornaterme tetőszerkezetének felújítása során bekövetkezett baleset miatt a Kaposvári Tankerületi Központ építésügyi műszaki szakértői vizsgálatot kezdeményezett, mind az esemény körülményeinek kivizsgálására, mind pedig a folyamatban lévő felújítások folytathatóságára vonatkozóan. A tornatermen kívüli épületrészek tartószerkezeti szakértői jelentése elkészült, s eljuttatták a hatóságnak. A felújítások folytatásáról a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi Főosztálya dönt. A tornaterem tetejének beomlása kapcsán a Tankerületi Központ által felkért igazságügyi szakértői vizsgálat még szintén folyamatban van. K. G.





Játékkal és szórakozással, de mégiscsak az iskolában telt a július sok diák számára

Fotó: M. P.