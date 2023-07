A szőkedencsi önkéntes tűzoltók értek oda elsőként egy somogyzsitfai gabonatáblához a napokban, hat hektáron lángolt a termés, de a beavatkozásuknak köszönhetően csak egy hektár égett le. A növényzet tavasszal többször lángra lobbant a környéken. Az idén 27 vonulásuk volt eddig, legtöbbször viharkárokat számoltak fel, de tűzesetekhez is riasztották őket, bár műszaki mentésnél júliusig kevesebbszer kérték a segítségüket, mint korábban. A szőkedencsiek jól szervezett csapatot alkotnak, 12-en teljesítenek önként vállalt szolgálatot az önállóan beavatkozó csapatban, és 46 az egyesület összlétszáma. Nincsenek kevesen, de a fiatalok aktívabban is kivehetnék a részüket a közösségi életből.

– A most kihirdetett támogatásokból 945 ezer forintot kapunk, 545 ezerből egy új szivattyút vásárolunk, a fennmaradó összegből ajtót cserélünk a tűzoltószertárban – mondta Komári József, aki polgármester és egyesületi tűzoltóparancsnok is egyben.

A szentbalázsi tűzoltószertárat a Magyar Falu Program támogatásával újították fel, egy tűzoltó gépjárműfecskendővel és egy gyorsbeavatkozó autóval is rendelkeznek. A stabil működésükre fordítják a frissen elnyert támogatást. Horváth Tamás helyi tűzoltóparancsnok felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatási keret összege nem emelkedett, de a költségeik nőttek, ezért pluszfejlesztésre az idén náluk nem jut. Legutóbb Sántosra riasztották őket, amikor lecsapott a jégeső. Rendszeresen megjelennek a környező falunapokon is, ahol a tűzoltóautójukkal a gyerekek körében népszerűsítik a lánglovagok munkáját. Profi favágó, állatorvos, polgármester és kőműves is tagja a csapatnak.

Somogyból 29 egyesület pályázott

Az idei pályázat keretében mind a 29 pályázó somogyi önkéntes tűzoltó egyesület támogatásban részesült, összesen csaknem 24 millió forint összegben, közölte a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A pályázók a megítélt támogatásokat a működési költségeikre, szertárépítésre és felújításra, gépjárművek és technikai eszközök felújítására fordíthatják, illetve maguk szerezhetnek be szakmai és más eszközöket. Természetbeni támogatásként tűzoltó szakfelszereléseket, és EDR rádiókat vehetnek majd át a nyertesek.