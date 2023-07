Kiemelte, hogy 2008 óta vannak jó kapcsolatban Szob várossal. Ez évben is eljöttek egy közös ünneplésre Ferencz Gyöngyi polgármester vezetésével. Ünnepi köszöntőjében kitért arra, hogy rohanó világban élünk. Kellenek olyan forduló pontok, amikor megállunk egy kicsit és szakítunk időt arra, hogy együtt szórakozzunk, vidáman tölthessünk egy kis időt. Örül annak, hogy a település civil szervezetei is segítik munkájukat, viszik a település jó hírét.

Biró Norbert a vármegyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a megjelentek sorai közt helyet foglaló szobi delegációt. Elmondta, ritka az olyan település, ahol a volt polgármester és a korábbi testület is megjelenik a közös ünneplésen és segítik az új vezetés munkáját. Annak is örül, hogy a szervezetek is összefogtak a nap sikere érdekében. Gratulált eddigi munkájukhoz és igyekszik továbbra is támogatni Somogyszobot.

Tizenöt csapat vett részt a főzőversenyen. Valamennyien hét-hét ezer forintot kaptak és azt készítettek, amit akartak. A főzőhelyeket körbejárva a többség csülkös ételt készített más-más variációkban. Első helyezést ért el Káldi Attila csapata. A délelőtti, öt csapat részvételével lezajlott foci villámtornát a „Somogyszobi VSE” nyerte.

A színpadon egymást váltották a fellépő csoportok, köztük a helyi Kéknelejcs Néptánccsoport, és a KÖZ-ÉRT énekkar, Tabáni István énekes, DJ Szecsei, DJ BL4CK és a Jambo Zenekar. A napot a tűzijátékot követő utcabál zárta a Balansz Együttes zenéjére.