A mai nehéz helyzetben eleinte kilátástalannak tűnt, hogy sikerül megteremteni ennek a feltételeit, de Balatonboglár Város Önkormányzata-, képviselő testülete, a szervező Citiwings Event tulajdonosai és Móring József Attila kormánybiztos-országgyűlési képviselő együtt elhatározták, hogy újra visszahozzák a tradicionális Boglári Szüreti Fesztivál érzését. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy mindenki korlátozás és belépőjegy nélkül vehessen részt a 46. Boglári Szüreti Fesztiválon 2023. augusztus 17-20-a között Balatonbogláron a Platán strandon. Ehhez az összefogáshoz csatlakozott védnökként Neszményi Zsolt Somogy Vármegye főispánja és Bíró Norbert Somogy Vármegye Közgyűlés elnöke is.

Nem szokványos protokollként kezeljük a fővédnöki és védnöki címet, hanem felelősséggel mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több gazdasági szereplő is csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. Ebben a nehéz világban fontos, hogy könnyebbé tegyük az emberek és családok kulturált pihenését és szórakozását. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a kulturális értékeink megtartásáért is. Ez a rendezvény hozzátartozik Balatonboglárhoz, a Balatonhoz, Somogyországhoz, de az egyik legismertebb nagy kulturális-, és gasztro fesztivál, amely egyben a bor ünnepe is. - mondta Móring József Attila országgyűlési képviselő-fővédnök.

Ne felejtsük el azt se, hogy az elmúlt években rengeteg fejlesztésünk volt és ennek eredményeként a Dél-Balaton egyik legszebb szabad strandján, a Platán Strandon várunk mindenkit. Nem csak a magyarok, hanem a külföldi turisták is szívesen látogattak eddig is a Balatonboglárra és bízunk benne, hogy tovább nő azok száma, akik hozzánk jönnek pihenni, kikapcsolódni. Ezen dolgozunk nap mint nap a képviselő testület tagjaival, a polgármesteri hivatal dolgozóival és a városért, a Balatonért tenni akarókkal. - tette hozzá Mészáros Miklós Balatonboglár polgármestere.

Trejtnar Anita fesztiváligazgató szerint a szinte példátlan értékű és mértékű összefogás a biztosítéka, hogy színvonalas programokkal várja a fesztivál a látogatókat. A nagy színpadon koncertekkel, a zenepavilonnál már kora délutántól gyermek-, és ifjúsági programokkal várjuk a látogatóinkat. Minden idők legnagyobb kézműves vásárán barangolhatnak órákon át az idelátogatók, miközben finomabbnál finomabb borokat, kézműves söröket, ízletes ételeket kóstolhatnak meg a szabadtéri gasztro nagyágyúitól, és önfeledten szórakozhatnak a színvonalas vidámparkban is. A programok összeállításánál talán az egyik legfontosabb cél az volt, hogy minden korosztály találjon neki tetszőt, de nem feledkezünk meg a helyben működő vállalkozásokkal való együttműködésről sem. Az idei évben bevonjuk a Gömbkilátót is a programokba.

Nagyon örülök, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy ez a fesztivál méltó a támogatásra. Mellénk álltak beleértve a gazdasági élet kiemelkedő szereplői, közéleti személyek és társadalmi szervezetek is. Mindannyian tudjuk - akik ebben az összefogásban részt veszünk -, hogy nehéz munkát vállaltunk, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a kulturált pihenés, kikapcsolódás is fontos része az életünknek. Köszönet illeti meg azokat is, akik sokat dolgoznak azért, hogy az idelátogatóknak lehetősége legyen a kötetlen és biztonságos kikapcsolódásra ebben a négy napban. Az a célunk, hogy továbbra is megőrizzük, tovább fejlesszük a Boglári Szüreti Fesztivált és újabb ehhez hasonló turisztikai látványosságokat hozzunk létre. Ezekre is nagy szükség van, hogy megtöltsük élettel a beruházásainkat, fejlesztéseinket. Nem dőlhetünk hátra, még sok dolgunk van, de szívesen tesszük. - mondta Móring József Attila, mintegy végszóként.