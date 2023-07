Mintegy nyolcszázan merültek el a habokban a marcali fürdőben, hatalmas születésnapi tortával és stílusosan habpartival ünnepelte átadásának húszéves évfordulóját a szabadidő-komplexum.

A 6,4 hektáros területen felépített, több mint 1200 vendég egyidejű befogadására alkalmas Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpontot 2003-ban az akkori miniszterelnök, Medgyessy Péter adta át a marcaliaknak. A szabadidő- és fürdőkomplexum versenysportmedencével, csúszdával, gyermekpancsolóval, termál- és gyógymedencékkel, fedett medencékkel, valamint különböző sportpályákkal, játszótérrel büszkélkedhet.

Az évfordulós ünnepségen Sütő László, Marcali polgármestere az elmúlt két évtized felidézésében kiemelte azokat a lépéseket, melyek hozzásegítették a fürdőt, hogy a város első számú turistákat vonzó létesítményévé váljon.

Az elfolyó meleg víz újrahasznosítását tervezik

Kutor Veronika, a fürdőt is integráló Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője kérdésünkre előrevetítette: pályázati forrásokból 800 millió forintos fejlesztés előtt áll a komplexum. Ez egyrészt a gépészeti területet érinti majd, mint például az elfolyó meleg víz újrahasznosítását. Másrészt a gyógyászati tevékenységhez szükséges infrastruktúra kialakítását jelenti, mivel a fürdő 2022-től hivatalosan is jogosult a gyógyfürdő cím viselésére, így gyógyászati kezelések bevezetésére is.

A minősített gyógyvíz nőgyógyászati megbetegedések, reumatikus, térd-, csípő-, gerinc-, ízületi bántalmak és idegrendszeri panaszok enyhítésére alkalmas.