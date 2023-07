Tóth István, a közlekedéstudományi egyesület somogyi elnöke szerint az utóbbi években jelentősen javult a vasúti szolgáltatás minősége. S ha az a cél, hogy a következő időszakban még többen utazzanak vonattal, akkor a menetrendet az eddiginél is jobban hozzá kell igazítani a lakossági igényekhez. – Szerintem fontos, hogy az új vasúti menetrendtervezettel kapcsolatban mindenki elmondhatja a véleményét – hangsúlyozta György-Dávid Valentin, a böhönyei Pannon Vasút Egyesület elnöke. – Lényeges, hogy a helyi igényeket vegyék figyelembe a döntéshozók, mivel ezzel több későbbi probléma elkerülhető. Az elmaradó csatlakozás vagy a rossz átszállási lehetőség sokaknak okozhat bosszúságot.

Az egyesület a többi között azt javasolja, hogy a munkanapokon és szombatonként közlekedő, Tabról 2.47-kor Kaposvárra induló személyvonat öt perccel korábban induljon. Így ha az eddigi 4.49 helyett 4.44-kor ér Kaposvárra, akkor átszállási lehetőség lesz a Kaposvárról 4.47-kor Gyékényesre induló személyvonatra. A munkanapokon közlekedő, Karádról 5.48-kor induló és Kaposvárra 7.05-kor érkező személyvonat minden nap közlekedjen, s a naponta közlekedő, Kaposvárról 7.17-kor Felsőmocsoládra induló személyvonat meghosszabbított útvonalon, Kisbárapátiig menjen. Azt is javasolták, hogy a naponta közlekedő, Siófokról 11.10-kor Tabra induló személyvonat meghosszabbított útvonalon, Kaposvárig közlekedjen. Ezzel a délelőtti, kora délutáni időszakban is lenne közvetlen eljutási lehetőség a vármegyeszékhelyre.

– A munkanapokon közlekedő, Kaposvárról négy órakor Fonyódra induló személyvonat szűnjön meg – közölte az egyesület. – Helyette a naponta közlekedő, Balatonszentgyörgyről hatkor Győrbe induló Helikon InterRégió vonat meghosszabbított útvonalon közlekedjen, s Kaposvárról induljon 4.15-kor.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a vasútvonalak menetrendtervezetét az érdeklődők a https://menetrend-tervezet.vpe.hu/ honlapon megismerhetik és véleményezhetik. A GYSEV Zrt. és a Máv-Start Zrt. 2023 decemberétől érvényes menetrendtervezetét július 5-től 21-ig lehet véleményezni.



Feltételes megálló is megoldás lehet



A Pannon Vasút Egyesület javaslata szerint a nyári menetrendben naponta közlekedő Fenyves sebesvonat a mostani 9.55-ös indulás helyett egy órával korábban, 8.55-kor induljon Keszthelyre. Arra is emlékeztetnek, hogy a 2022–2023-as menetrend szerint a személyvonatok Dombóvár és Kaposvár között csak Kaposszentjakabon, Nagyberkiben és Dombóvár alsón állnak meg. A civil szervezet azt is szeretné elérni, hogy a menetrendváltástól a Dombóvártól Kaposvárig közlekedő személyvonatok közül legalább minden második álljon meg az összes állomáson és megállóhelyen. Úgy látják, jó ötlet lehet akár a feltételes megállóhely rendszerének bevezetése a vonalra.





A korlátozás menetidő-növekedést hoz



Az egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a július 5-től a vasúti pályaállapotok romlásának következtében a motorvonatok számára engedélyezett legnagyobb sebességet Kaposvár–Felsőmocsolád között óránként 60 kilométerről 50-re, Felsőmocsolád–Kisbárapáti térségében 40-ről 30-ra, Kisbárapáti–Bonnya között 50-ről 30 kilométerre csökkentették. Bonnya és Karád között 40 helyett 30 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a szerelvények. – Ezáltal a Kaposvár–Karád között eddig sem rövid menetidő további 15 perccel nőtt, amely így felborítja a menetrendet – közölték. – Mielőbb szükséges lenne ezért a kritikus szakaszok rendbetétele, s a korábbi engedélyezett legnagyobb sebességek visszaállítása.

Fotó: Lang Róbert