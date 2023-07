– Ha az unió országaiból származó állampolgárnak hazánkban volt a szokásos tartózkodási helye, akkor rá is vonatkozik a szabályozás, a magyar öröklési jog, tette hozzá a közjegyző.

Az önkormányzat vissza is utasíthatja az örökséget, amit ekkor az állam, mint szükségképpeni törvényes örökös örököl. A törvényjavaslat indoklása szerint az új szabályozás célja, hogy az elhunytak ingatlanvagyonát az önkormányzatok a helyi közösségek javára fordíthassák, valamint az örökséget terhelő kötelezettségek teljesítése is hatékonyabban kezelhető legyen. Kiemelte, egyre többször fordul elő, hogy az örökös visszautasítja a hagyatékot, mert nem szeretné a tartozást megörökölni. Ilyen esetre nem terjed ki a szabályozás, marad az állam az örökös.

Speciális helyzet, ha az elhunytnak nincs örököse.

A föld kivétel

A közjegyzői kamara szerint a szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét művelési ágban nyilvántartott területek, termőföldek, illetve agrárgazdasághoz tartozásuk esetén a mezőgazdasági termelést szolgáló eszközök és az állatállomány, mint hagyatéki vagyontárgyak sem szállhatnak át a települési önkormányzatra. A bankszámlák nem számítanak ingatlanon található vagyontárgyaknak, de ismert olyan bírói gyakorlat is, amely a bankbetétet mégis annak minősíti.