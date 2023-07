– Nem ismeretlenek Ön előtt a somogyi temetők, hiszen igazgatói kinevezése előtt hosszú éveken át dolgozott a szolgáltatásban; teljesítve a gyászoló család kéréseit, megadva a méltó végtisztességet az elhunytaknak. Igazgatóként mit nyomatékosított a munkatársai körében?

– Az elmúlt tizenhat évben a cégnél szinte minden munkakörben helyt kellett állnom. A megszerzett tapasztalat és kapcsolati tőke szempontjából igencsak hasznos időszak volt ez a több mint másfél évtized, hiszen az első számú vezetői munkakör betöltéséhez mindezek elengedhetetlenek. Ma már tisztán látom: az egyes feladatokat hogyan, s milyen eszközökkel lehet végrehajtani. Szerencsére jól ismerem a jelenlegi csapatot, s ha még nem is mondhatom, hogy fél szavakból értjük egymást, úgy vélem: munkatársaim maximálisan tisztában vannak azzal, mi a teendő egy-egy végtisztesség kapcsán. Arra kértem őket: továbbra is lelkiismeretesen lássák el a teendőiket, mivel különösen érzékeny közegben látjuk el szolgálatunkat.

– Volt kitől tanulnia, hiszen édesapjától, Puskás Bélától, a vármegyei kegyeleti kultúra ikonikus alakjától vette át a stafétát, akinek szakértelme nemcsak a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben jelent meg, hanem a sírkertek állapotán is érzékelhető. Milyen útravalót adott önnek?

– Ahogy korábban, úgy ma is számítok az elméleti és szakmai tudására a napi munka során is, ami nagy kincs. Örömmel látom, hogy ismét oktat, előadásokat tart; legalább szakmai tudása így nem megy veszendőbe. S hogy milyen útravalóval látott el? Bátorított, hiszen a kezdetek óta tisztában van a képességeimmel. Úgy vélem, a tőle tanult következetesség és pontosság garancia arra, hogy a tőle megszokott, magas színvonalon folytathassam az általa megkezdett munkát.

– Somogy csaknem félszáz temetőjében végeznek szolgáltatást. Sikerül valamennyi önkormányzattal és egyházzal egy húron pendülni?

– Szerencsére azt mondhatom: igen. Úgy vélem, a személyes kapcsolattartás mindkét fél számára igen fontos. A jövőben én is erre az alapra igyekszem építeni a kapcsolataimat az önkormányzatokkal, illetve az egyházakkal.

– A gyász okozta fájdalomban, megrendültségben még esendőbb az ember, még több empátiára van szüksége, mint általában, és az egyre drágább szolgáltatás színvonalára is rendkívül kényes a megrendelő. Találkoznak-e extra igényekkel?

– Valamennyi kollégánkat arra készítjük fel, hogy legyenek empatikusak, de ne vegyék át a gyászolók fájdalmát. Ha ugyanis ez bekövetkezik, a kolléga vélhetően nem lesz majd képes megfelelő színvonalon ellátni a feladatát. A gyászolónak nem egy zokogó emberre, hanem egy együttérző munkatársra van szüksége. Igen, gyakran vannak különleges kérések. Arra törekszünk, hogy a jogszabályi előírásoknak, valamint a kegyeleti elvárásoknak megfelelően teljesítsük ezeket a különleges kéréseket is.

– Nem könnyű a sírásók munkája, s a fizetésükre sem lehetnek oly büszkék. Van-e esély a fizetésük korrigálására?

– A Somogy Temetkezési Kft.-nél tavaly, illetve ez év elején jelentősen emeltük a fizikai állomány bérét. Nehéz és gyakran lelki terhet is jelentő munkát kell végezniük, ezt tisztességesen meg kell fizetni.

– Európai összehasonlításban hogyan értékeli: milyen ma a temetői kultúra hazánkban? Gondolom, lehetne jobb is…

– Jelentős még a lemaradás, ám a magyar temetkezési kultúra éppen a korábbi vezetőknek is köszönhetően sokat fejlődött. Szükség lenne a jogszabályi környezet hozzáigazítására a lakossági elvárásokhoz. Európában például csak Magyarországon nem adnak temetési segélyt. Ennek az összegnek meg kellene egyezni egy minimális temetés költségével. Ha lenne segély, akkor kevesebben vinnék haza az urnákat. Abban is élen járunk, hogy Európában csak hazánkban lehetséges, hogy az urna sorsát sok esetben nem lehet nyomon követni. A kegyeletgyakorláshoz mindenkinek joga van. Ha viszont valaki hazaviszi szerette urnáját, akkor a többi rokont, az elhunythoz, illetve a családjához közel álló barátot kizárja a kegyeletgyakorlás lehetőségéből.

– A családok többsége még mindig tabutémának tekinti a halált, gyakran a hazugságtól sem riadnak vissza a szülők, ha valamelyik gyerek rákérdez: mi történt nagyapával vagy nagyanyával. Hogy lehetne közelebb vinni a fiatalokhoz azt, ami az élet része?

– A halál az élet része, de az elmúlt évtizedekben a társadalom olyan erősen fordult el a haláltól, hogy ezt visszafordítani már nem egykönnyen lehet. Szerintem évtizedekre lenne szükség, hogy az új generációk az élet részének, befejezésének tekintsék a halált. Ehhez azonban elengedhetetlen a szülői és a pedagógusi háttér és szándék.

Nem mindenki tud viselkedni

Vannak a gyászolók között olyanok, akik nem ismerik az illemet, és egyvégtében lotyognak a ravatalozóban, vagy éppen az utolsó úton. Volt, hogy a búcsúztató plébános nyomatékosította: kísérjük elhunyt szerettünket csöndben – és itt megnyomta a hangját –, magunkban imádkozva utolsó útjára. – Sajnos tény, hogy a gyászolók egy része a temetésen sem tud viselkedni – mondta Puskás Péter. – Egyeseknél ennek lehet az oka az is, hogy az illető szeretné a gondolatait elterelni az elhunyt elvesztéséről. Másoknál a jelenlét fontosabb, mint átélni a fájdalmat, amit a szeretett hozzátartozó, a barát elvesztése okoz. Illemtanórát azonban nem a temetéseken kell venni.