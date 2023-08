Somogyban már harmincnégy oktatási intézmény csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programjához. A Boldogságóra egész tanéven át tartó, érzelmi intelligenciát fejlesztő élménypedagógiai program, melynek hatására a gyerekek sokkal magabiztosabbak és optimistábbak lesznek.

Némileg szomorú, hogy az iskolában kell ezt megtanítani a gyerekeknek, és nem otthonról hozzák az említett készségeket. Persze jó az, ha az ember olyan intézménybe jár, ahol nemcsak az évszámokat, képleteket és fogalmakat igyekeznek a fejébe tölteni, hanem a tanárai élményt is adnak mellé. Mint például az én iskolámban volt egykor, ahol technikaórán a kertészkedés és a süteménykészítés is tananyag volt. Mert az ilyen intézményekből bizonyosan más képességgel vágnak neki az életnek a gyerekek.

Hogy kinek mi testesíti meg a boldogságot, az attól is függ, hogy milyen útravalóval jövünk otthonról. Akinek csak a kezébe nyomták a csillogó és zenélő telefont ahelyett, hogy játszottak volna vele, annak jó eséllyel a lájkok és követők száma a boldogság mércéje. Viszont aki egyszer is megtapasztalta, milyen érzés tavasszal az első melengető napsugarak alatt lábat mosni a patakban, vagy növényt gyűjteni az erdőben, netán madarat megfigyelni a sárgálló pipitértől tarkított réten, az felnőttként sem az anyagi javak halmozásában leli majd örömét. Sokkal valószínűbb, hogy a szürke hétköznapokból a természet lágy ölére vágyik. S akinek az volt a legjobb szórakozása gyerekként, hogy biciklire pattanva felkereste nagyapja házát, az felnőttként is a kerekezésből tud olyan mennyiségű endorfint meríteni, hogy még a legrosszabb napból is a legjobbat tudja kihozni. A boldogság részben döntés kérdése, mégis úgy vélem, olyan, mint egy ház: alapköveit a gyermekkori élményekkel rakhatjuk le.