Széles választék volt paradicsomból, a hosszúkás, a gömbölyű, a szív alakú és az óriásira nőtt is jól fogyott ezen a napon. Sokan válogattak az első hazai szőlőfürtök és a nagyra nőtt barackok között. Találtunk akkora nektarint is a piacon, ami egy kisebb dinnyének is elment volna. A szezon egyik sztárja is ott virított a standokon, a cukkini. – Gömbölyű, csillag, zöld, sárga és ilyen világos színűm is van, mutatta portékáját a zimányi Török István. Akitől azt is megtudtuk, hogy a világos színű cukkiniből a főzelék is kiváló, a gömbölyű fajtát pedig megtölteni érdemes.