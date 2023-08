A felső vörös mezőben lebegő helyzetű kerek tetős ezüst templom, az alsó zöld mezőben jobbra fordult, fekete sörényű, farkú és patájú barna ló is megjelenik. A sörösdobozból készült címerről az egymással szembefordult, kitátott szájú, nyelvét kiöltő zöld kígyó sem hiányzik. Süle Zoltánné több mit két éve minden ünnephez kötődően különleges kültéri díszeket készít, amelyet a falu központjában állít ki. Eleinte tartott attól, hogy nem lesz elég sörösdoboza, de szerencsére a család mellett a helyiek is folyamatosan szállítják az alapanyagot. A kisgyaláni hivatalsegéd két éve tervezte el, hogy elkészíti faluja címerét is, amely a nemzeti ünnepünk előtti napokban már a település központjában látható.