Az igali Bornemissza György, aki kórházi kezelésre szorult, olyan súlyos volt a megbetegedése. Miután meggyógyult, elgondolkodott az eseten, és azt a következtetést vonta le, hogy a mostani inflációs időkben sem szabad az egészségünkön spórolni. A klímaberendezések jó szolgálatot tesznek a nyári hőség idején, de ügyelni kell rájuk. A karbantartás, a szűrő cseréje, a fertőtlenítés egészséget őriz, hívta fel erre a figyelmet. Azokhoz is intézett pár szót, akik a munkájuk közben használnak ilyen eszközöket, őket arra intette, hogy ne hanyagolják el a felülvizsgálatot.

Arra is kitért, hogy mit tapasztalt a kaposvári kórházban. – Úton-útfélen hallani kritikákat az egészségügyről, de nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy valaki meglássa a jót – írta Bornemissza György. – Biztos vagyok abban, hogy az orvosok is szeretnének fejlődni, több értékes, modern műszert alkalmazni, ugyanakkor a munkájukban az emberi tényezők nélkülözhetetlenek, mert szakmaiság és humánum nélkül nem működik az egészségügy. Így van ez szűkebb pátriánkban is.

Olvasónknak kényszerűségből három hét rálátás adatott arra, hogy közelről figyelje meg, hogyan dolgozik a kaposvári kórház B szárnyában a belgyógyászat, és egy szuper csapatot ismert meg. Nem dicsérni akarja őket, de meghajol a hozzáállásuk előtt. Szerinte a takarítónőktől a főorvosig mindenki elismerést érdemel a szerényen és serényen dolgozó nővérekről nem is beszélve. Azért fordult lapunkhoz, hogy maga és betegtársai nevében megköszönje a színvonalas gyógyítást. K. G.