Megdöbbentő performanszra lehettek figyelmesek a zamárdi strandon. A Hungarian Animal Rights Corps (HARC – khm...) vegán aktivistái művérrel öntötték le magukat, majd hatalmas papírtálcákba feküdtek meztelenül, melyet aztán be is fóliáztak. Pont úgy, mint ha boltban kapható dobozos húsok lennének. Ahogy közleményükben kihangsúlyozták, ez azért volt számukra olyan égetően fontos, hogy felhívják a figyelmet véleményükre: állatokat ölni nem szabad.

Kegyetlen az élet, de millió éves szabály, hogy a húsevéshez az állatot le kell ölni. A szervezet valószínűleg nem vette észre, hogy közben – elismerem sok, nem kevésbé súlyos ok miatt – a bolygónk lassan túlnépesedik, és ennyi ember ellátása vagy 400 éve meghaladta az erdőben vadászgatás lehetőségeit. Számtalan antropológiai, orvosi és egyéb tanulmány foglalkozott már azzal, hogy az ember alapvetően húsevő élőlény, de még a kevésbé döntésképesek is mindenevőnek titulálják fajunkat. De hogy nem növényevőnek, az egészen biztos.

Tisztelve a vegánokat, és ismerve az egyoldalú táplálkozás egészségügyi kockázatait, azt gondolom, ha nem akarnak húst enni, ne tegyék. De ne próbáljanak meggyőzni, hogy én se egyek. Így én sem kergetem majd őket sült oldalassal, mondjuk.

Bármennyire is megdöbbentő ez a nyilvánvalóan túlzó figyelemfelhívás, és esetleg tudva azt is, hogy véleményem nem kompatibilis a fő csapásiránnyal, mégis azt vallom, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. Amíg azzal másokat nem zavar, ártó módon nem befolyásol.

Mivel ez az akció még ezt az egyszerű elvet sem volt képes betartani, így nem biztosítanám némaságommal cinkosságomat. Nyilván mindent lehet még jobban csinálni, de amit most ezek az aktivisták tettek, azzal arra mutattak rá, hogyan lehet egészen biztosan rosszabbul.