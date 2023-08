Azt például tudtad, hogy te is mindennap használod a mesterséges intelligenciát, amikor egy webshopban vásárolsz? Esetleg gépi fordítót használsz? Vagy távolról, neten keresztül irányítod az okos otthonod berendezéseit? Vegyük végig, mely területeken épültek be már hétköznapjainkba a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások!

Egészségünk és az A.I.

Az A.I. technológia már most lehetővé teszi az adatok elemzésével a betegek gyorsabb diagnosztizálását, a betegségek korai felismerését, így hamarabb elindulhat a gyógyítás. Napjainkban az egészségügyi szolgáltatók A.I. algoritmusokat használnak például a daganatok tökéletesebb és pontosabb felismerésére a radiológiai felvételeken. Emellett az A.I.-t alkalmazzák a betegmonitorozásban, a genetikai kutatásokban és a robotasszisztált sebészetben is. Továbbá a betegségek megelőzésében is segít, hiszen előre tudja jelezni a lehetséges egészségügyi problémákat az életkor, a genetikai előzmények, a társadalmi-gazdasági státusz stb. alapján. Amikor legközelebb a laborleletedre vársz, jusson eszedbe, hogy ezt is az A.I. segítségével kaphatod ilyen gyorsan kézhez.

Pénzügyeink és az A.I.

A bankok és pénzintézetek A.I.-t használnak a csalások és visszaélések azonosítására, a hitelképesség elemzésére, a portfóliókezelésre és a személyre szabott pénzügyi tanácsadásra. Szóval lehet, hogy legutóbbi hiteledet is az A.I. segítségével vetted fel, vagy a mesterséges intelligencia segítségével dolgoztatják a pénzed a magánnyugdíjpénztáradban, ami portfóliókezelésre is képes.

Vásárlásaink és az A.I.

A vállalkozók és a marketingesek már pontosan tudják, hogy a mesterséges intelligencia mire jó. Az A.I. segít hatékonyan tanulmányozni a fogyasztókat, potenciális vásárlókat a keresési és vásárlási szokásaik alapján, így az egyénre szabott ajánlatokkal egy vállalkozás pontosan azt kínálhatja vevőinek, amire szüksége van. Az új termékek kifejlesztésében is segít az A.I., már kapható a világ első energiaitala, amelyet teljes egészében az A.I. fejlesztett a Hellel. Az ital minden elemét, összetevőit, designját és marketing eszközeit is a mesterséges intelligencia tervezte, és meg is kóstolta.

Fizikai munkák és az A.I.

A mezőgazdaságban sok helyen alkalmaznak már autonóm (önvezető) kombájnokat a búza, kukorica betakarítására, de már vannak szőlőt szüretelő és betakarító robotok is. Az A.I.-t használják ezek a járművek, hogy érzékeljék a környezetüket, döntéseket hozzanak és biztonságosan navigáljanak. Az emberi szervezetre veszélyes vagy káros helyeken is már előszeretettel használnak ilyen eszközöket, számos olyan gyár és bányászat van, ahol már vezető nélküli teherautók dolgoznak.

Energiafelhasználásunk, környezetünk védelme és az A.I.

Az A.I. segítségével hatékonyabban lehet kezelni az ipari és háztartási energiafogyasztást, a megújuló energiaforrásokat. A környezetszennyezés elleni küzdelemben is segít összhangba hozni a tudósok munkáját. Otthonunk energiafelhasználásának optimalizálása már most is lehetséges, de ezen felül az A.I. lehetővé teszi, hogy a hűtőszekrények csatlakoztathatók legyenek az internethez, így a mesterséges intelligencia ellenőrizheti a rendelkezésre álló élelmiszereket, és akár meg is rendelheti azt, ami hiányzik az esti vacsorához. Továbbá az élelmiszerpazarlás csökkentésében is segít, amikor elküldi, hogy melyik élelmiszerünk jár le a közeljövőben, és akár receptet is ajánl, amiben az adott alapanyagot fel tudjuk használni.

A fenti példákból láthatjuk, hogy az A.I. már nem csak a rutinszerűen ismétlődő, monoton munkafolyamatokat képes elvégezni a mindennapjainkban, és hatalmas adatmennyiségeket képes rövid idő alatt feldolgozni, így tudja biztosítani az emberek számára, hogy az összetett problémamegoldásra, a kreativitásra és a tartalmas kapcsolatépítésre összpontosíthassanak. A mesterséges intelligenciára mindenképpen lehetőségként kell tekinteni, mely az emberi képességekkel együtt optimális eredményeket tud elérni az élet számos területén, hiszen a hétköznapi feladatok automatizálásával az emberek idejüket és energiájukat az érzelmi intelligenciát, kritikus gondolkodást és empátiát igénylő, magasabb értékű tevékenységekre fordíthatják.