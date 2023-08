Vannak olyan éjszakák, amik egyértelműen a történelemkönyvek lapjaira kívánkoznak. A tavalyi nyár Holi Beach Fesztiválja egészen biztosan ilyen volt. Most pénteken visszatér a Plázs egyik idei legnagyobb dobása, és az ország legkedveltebb fellépőivel veszik be a Balaton bulicentrumát, ahol a nagyszínpadon lép majd fel a VALMAR és Kkevin. A legszínesebb arcoknak pedig ezúttal is több száz kiló holi porral kedveskednek.

A további fellépők közt – több helyszínen – pedig ott lesz: Adam Ajkay, BRÉDA BIA, Chrstphr, Crotter, Elektra, Gabriel Dancer, Jackwell, JANETT, Jauri, Koósz Milán, Metzker Viktória, Purebeat, R92, Stadiumx, Stephanie, Strong R., Szecsei, Willcox és Yamina.

Szombaton pedig sokak gyerekkorát idézi meg a Disney Beach a Plázs Arénában, ahol önfeledten énekelhetjük együtt Hannah Montana vagy épp a Violetta slágereit. A holdfényes éjszakán pedig a Plázs tengerpartján rúghatjuk a homokot a Lunar Girls Night-on.

– A földöntúli hangulat most is garantált, de arra gondoltunk megspékeljük ezt az egészet egy kis női energiával, így ez az est most teljes mértékig a girlpower” jegyében telik majd – ígérik a szervezők. A programban pedig kétórás exkluzív szettel indít JANETT b2b VICTORIA FRANCHES, majd jön Johanna Bozai, szerbiából Victøria és a végén Olessia.

