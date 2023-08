Egyedülálló lehetőséget kínál a honvédség azoknak a fiataloknak, akiknek a ponthatárok július végi kihirdetése nem hozta meg a várt eredményt. Pluszpontokkal vághatnak a felvételinek jövőre azok, akik sikeresen teljesítik az ÖKSZ-program kiképzését.

– A 2024–2025-ös tanévtől megváltoznak a felsőoktatási felvételi eljárás pontszámítási szabályai, mely szerint az 500 pontos rendszerben a tanulmányi és érettségi eredményekre maximum 200–200 pont szerezhető – derült ki a honvédség tájékoztatójából. – További legfeljebb 100 pontot adhatnak a felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott egyéb követelményekre, eredményekre. Ez viszont nem érinti az önkéntes katonai szolgálat teljesítéséért járó többletpontokat. Aki elvégzi a hat, illetve 12 hónapos kiképzést, biztosan megkapja az őt megillető 16, 32 vagy 64 pontot. Így az is lehetséges, hogy 500-nál is magasabb pontszámmal vághat neki a felvételinek.

Két hónapos alapkiképzésből áll a program első része, ennek során a fegyveres harc alapvető ismereteit is elsajátítják a résztvevők. Ennek végén mindenki eldöntheti, hogy az alapképzést folytatja vagy átmegy valamelyik műveleti besorolású alakulathoz, s így akár a harckocsizó, a búvár vagy az ejtőernyős kiképzést is választhatja. A képzés napi nyolc órát vesz igénybe hétköznapokon. Azt is közölték: az alapképzés hat hónapos teljesítésével 16 pont és a mindenkori minimálbérnek megfelelő illetmény jár, míg a speciális szakfelkészítés esetén 32 többletpont és garantált bérminimum. Hat hónap után további fél évig lehet még folytatni az ÖKSZ-programot, s ezzel a műveleti besorolású alakulatnál 64 pontot szerezhetnek.

Augusztus végéig jelentkezhetnek

Aki fizikailag és szellemileg is próbára tenné magát, elmúlt már 18 éves, s magyar állampolgár, azok augusztus 31-ig jelentkezhetnek a kaposvári toborzóiroda Baross Gábor utcai központjában személyesen vagy telefonon, illetve e-mailben is érdeklődhetnek.

A kiképzések szeptember 11-én indulnak, a tervek szerint valamennyi vármegyeszékhelyen, így Kaposváron a Lahner György 2. Ellátóezred laktanyájában.