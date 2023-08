Siófokon hétfőn két helyszínen összesen 36-an adtak vért, kedden a nagyatádi kórház-vérellátóban várták a helyi és környékbeli férfiakat, nőket. Csütörtökön a marcali Industrie Elektrik Villamosipari Kft-nél folytatódik a program, pénteken a kaposvári Lamelló Bútor Kft. Dombóvári úti központjában.

– A lakosság egy része még szabadságon van, s a folyamatos vérellátás érdekében augusztusban is rendszeresen szervezünk véradásokat Somogyban – mondta Hujber Tamás, a Magyar Vöröskereszt (MVK) somogyi szervezetének munkatársa. – A Balaton átúszáson is szép számmal jelentkeztek, a fonyódi Rock Balaton Fesztiválon 57-en adtak vért, s a vöröskereszt véradóbusza országosan első alkalommal jelent meg a rendezvényen. Az MVK legújabb kampánya is arra hívja fel a figyelmet: egy személy három ember életét mentheti meg. A véradások pontos ideje és helye folyamatosan megtekinthető a honlapunkon.

Hujber Tamás közölte: a 18-65 éves, legalább 50 kilós, egészséges emberek adhatnak vért, a nők évente négyszer, a férfiak ötször, s a két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Azt mondta: nem kell félni a véradástól, mivel nem fáj az eljárást, s aki előtte eszik és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyaszt, nem lesz rosszul. A jelentkezők minden esetben nyilatkozatot töltenek ki és egy gyors vizsgálaton vesznek részt, az eljárás általában legfeljebb 30 percet vesz igénybe. S ahogy lassan véget ér a vakáció, már előkészítés alatt van a kora őszi véradás-sorozat, így a vöröskereszt munkatársai ismét ellátogatnak az iskolákba is. Így többek közt a kaposvári Táncsics Gimnáziumba, az egyetemre és a Gépészbe, s a szeptemberi Kutatók Éjszakáján részt vesznek, melynek a pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának kaposvári képzési központja ad majd otthont.

Bővül a kör Segesden

A segesdi Ferrokov Kft-nél évente 2-3 alkalommal szerveznek véradást, Tallián Bálint ügyvezető azt mondta: a cégnél van egy kialakult kör, amelyik rendszeresen segít, s a csapat mindig új emberekkel bővül. A Kaposvári Videotonnál évenként 3-4-szer van véradás, legközelebb a szeptemberi családi napon lesz. Fábián Balázs hangsúlyozta: dolgozóikra folyamatosan számítani lehet.

A Magyar Vöröskereszt és a Dot Creative ügynökség közös kommunikációs kampányt indított, hogy minél több embert buzdítsanak önkéntes véradásra a nyári szezonban. – A magyarországi vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes jelentkezésére van szükség – közölték. – A Magyar Vöröskereszt már 1939 óta szervez önkéntes véradó eseményeket országszerte.