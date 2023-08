Pedagógusok lévén, szüleimnek augusztus közepétől már megkezdődött a munka az iskolában. Mentem velük tankönyveket válogatni, termet díszíteni. Mikor már meguntam, eliszkoltam a közelben lakó nagymamámhoz, ahol mindig várt valami finomság. A fazékban, ami a lenyíló szekrényben lapult, rendszerint találtam egy kis csokoládét, édességet. Nagypapám folyamatosan feltöltötte a készletet, de mindig csak egyet vehettünk ki belőle a húgommal. A konyhában közben főtt a mézédes csemegekukorica. A sütés-főzés alapjaiba a nagymamám avatott be. Falusi lányként a csirke vagy kacsa pucolását is meg kellett tanulnom. A szomszéd Katica néni volt a mesterem, nála gyorsabban és precízebben nem láttam baromfit feldolgozni.

Az egyik nap nagymamám Áfész-ülésre sietett és megbeszéltem, hogy nekem kell ebédet főznöm. Pusztapörköltre esett a választásunk. Minden fázist leírtam cetlire és már reggel nekiálltam a krumpli pucolásának. Miután megfőtt a hús, beletettem a krumplit, de a kezemben egy óvatlan pillanatban meglódult a sótartó. Mindegy, gondoltam csak nem olyan ­rossz... Feltálaltam húgomnak és nagypapámnak. Az akkor ötéves kistestvérem azt mondta, hogy ehetetlen, csak kenyeret majszolt délre. Nagypapám legyűrte, de utána egy liter szódát megivott.

A kezdeti sikertelenség nem vette el a kedvem, azóta is próbálkozom. A legnagyobb öröm számomra, mikor családom, barátaim mosolyogva nyugtázzák, hogy finomat főztem-sütöttem és még a só sem volt benne túl sok(k). Ha az elismerő tekinteteket látom az asztalnál, ugyanaz a derű lesz rajtam úrrá, amit egy kislány szemében láthattam a minap Siófokon. A Krúdy-iskola főzőtáborában szerzett tudást kamatoztatta otthon, s receptje, főztje lenyűgözte a szüleit. Ismerem ezt az érzést, remélem a lányka még sokszor megtapasztalja, milyen szívből, szeretettel főzni.