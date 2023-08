– Sport és élmény táborunkat immár 6. éve tartjuk meg nyaranta – mondta el kérdésünkre Bíróné Berta Edina, a tábor főszervezője. Az első èvekben Kaposmérőben, majd a tavalyi évben és idén nyáron a Zselicvölgy szabadidőfarm Hajmás ad otthont ennek a tábornak.Táborunk célja hogy mindennap más sporttággal ismerkedjenek meg az iskoláskorú gyerekek.

– Kaposvári sportiskolák edzői látogatnak el hozzánk(judo, thai box, tenisz, jiu jitsu, foci) hogy az adott sporttágat bemutassák a gyerekeknek. A gyönyörű helyszínen minden adott a sportoláshoz, játékhoz valamint az állattartás rejtelmeit is megismerhetik. Az óvodás korosztálynak is hasonló tábort szerveztünk Kaposfüreden az Intelligens Fejlesztő Házban. Két hét volt az iskolás korúaknak és két hét az óvodàsoknak. Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés így biztosan jövőre is megrendezésre kerül.