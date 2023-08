Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális eseményére, a Sziget Fesztiválra idén is a H5-ös HÉV-vel lehet a leggyorsabban eljutni, hiszen annak Filatorigát megállója – mely a Batthyány tértől az 5., Szentendréről indulva pedig a 11. megálló – a Sziget Fesztivál K-hídnál lévő főbejáratától mindössze pár perc sétára található.

A szervezők felhívják a fesztiválra érkezők figyelmét, hogy a gyalogos útvonalak a korábbi évekhez képest megváltoztak: a HÉV Szentlélek téri megállója közelében lévő H-hídi bejáraton idén már gyalogosok és kerékpárosok nem mehetnek be a Szigetre, így HÉV-vel érkezve mindenképp Filatorigátnál érdemes leszállni.

A MÁV-HÉV Zrt. 2023-ban is jelentősen megnövelt kapacitással készül a fesztiválra, hiszen a Sziget idején a H5-ös HÉV-vonalon egy percre sem áll le a közlekedés. Filatorigát megálló ezeken a napokon Magyarország egyik legforgalmasabb pontjává válik. Ilyenkor hétköznap irányonként 188 vonat érkezik a megállóhelyre. Egy tömött, hatkocsis HÉV-szerelvényen akár 700-800 fő is utazhat egyszerre, több esetben csomagokkal, hátizsákkal, kempingfelszereléssel.

A vasúttársaság készül az eseményre: augusztus 10-én 8 órától kezdődik a menetrendi sűrítés, ami egészen augusztus 16-án 14 óráig tart. Ez azt jelenti, hogy a reggeli és a délutáni csúcsidőben 6 perces, a csúcson kívül pedig 6-7 perces követés lesz a Budapesten belüli szakaszon, a Sziget Fesztivál ideje alatt tehát hétköznap minden időpont „csúcsidő”. Hétvégén kezdetben 10 perces a követés, 10 és 20 óra között 6-7 percenként, majd este és éjszaka, egészen másnap reggel 6 óráig 10 percenként követik egymást a vonatok, tehát a fesztivál ideje alatt – a megszokott módon – éjjel is jár a HÉV. A Fesztivál helyszínéről a városközpont felé történő utazás 10 percenként egész éjjel biztosított, sőt, egész éjjel Szentendréig közlekedő éjszakai HÉV-járatok is indulnak 60 percenként. A legforgalmasabb pontokon a MÁV-HÉV munkatársai folyamatosan felügyelik az utasperonok biztonságát, és segítenek a tájékozódásban is.

Éjszaka és hajnalban a belváros felé közlekedő vonatok nagyrésze üresen, vagy csupán néhány utassal érkezik Filatorigát megállóhelyre, így csaknem az összes férőhely a Filatorigátnál felszállók rendelkezésére áll. A zsúfoltság elkerülése érdekében a HÉV-rendészek segítenek az optimális elhelyezkedésben, hogy az utasok a 108 méter hosszú vonatok minden kocsijánál hasonló létszámban várakozzanak. Utasként is érdemes észben tartani: ahol a peron zsúfolt, ott a HÉV felszállás után zsúfolt lesz – ahol pedig üres, ott akár szabad ülőhelyek is lesznek.

A H5-ös HÉV Budapesten belüli szakaszán (Batthyány tér és Békásmegyer között) budapesti jegyekkel és bérletekkel, valamint a rendezvényhez kapcsolódó, Budapesten belül korlátlan közösségi közlekedést biztosító Sziget Citypass by Budapest Card kártyával utazhatnak. Utazásukat a fesztivál idején is a BudapestGO mobilalkalmazással tervezhetik meg a legegyszerűbben. A HÉV-vonal fővároson határon kívül szakaszára (Békásmegyer – Szentendre) a MÁV mobilalkalmazással, valamint a MÁV-START és a BKK értékesítési pontjain is lehet menetjegyet váltani.