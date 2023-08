Alig egy hét van már csak hátra a legnagyobb balatoni rockházibuli startjáig, minden bizonnyal ez az időszak a közönség, a szervezők, és a zenearok számára is az egyik legizgalmasabb. Hogy kicsit elviselhetőbbé tegyük a várakozást, megkérdeztük a TÁBOR Fesztivál két nagyágyúját is, hogy ők mennyire várják az alsóörsi bulit. Az Alestormból Bodor Máté, a Tankcsapdából Lukács Laci üzent a fesztiválozóknak.

– Nagyon jó hangulatú buli volt! De az igazsághoz az is hozzátartozik – hazudnánk, ha az ellenkezőjét állítanánk – hogy időnként egybefolynak a nyári turnék koncertjei. Viszont ezzel együtt is kifejezetten jó emlékeink vannak a TÁBOROS fellépésekről – kezdte Lukács Laci.

Fotó: Tankcsapda hivatalos/Korcsog Zoltán

– Miután a Tankcsapda 2024-ben lesz harmincöt éves és jó néhány dolgot szeretnénk majd csinálni jövőre, ezért ez a mostani nyári koncertszezon nem a különlegességekről, sokkal inkább a jó hangulatról és a közönséggel való közös élményekről szól. Így egy igazi, nyári, éneklős-kiabálós, ugrálós-pogózós műsorral készülünk a 2023-as TÁBOR fesztiválra. A koncert előtti-utáni pihenőházunk a kemping területén van.

Pár éve az egyik ottani kis büfé-kocsmában, hajnalban láttunk és hát hallottunk is egy, már nem szomjas vendéglátós billentyűs énekest, akinek az előadása komoly és azóta is emlékezetes nyomot hagyott bennünk

– zárta gondolatait a Tankcsapda frontembere.

Az Alestorm üzenete a TÁBOR Fesztivál közönségének

– Mindig kivételes alkalom, ha itthon játszhatom a zenekarral. Persze furcsa is egyben, egyszerre magyarként, de mégis nemzetközi fellépőként a deszkákon lenni, de ha lehet, ez csak még különlegesebbé teszi a hazai bulikat. Ilyenkor persze próbálok tényleg mindent beleadni a koncertekbe, és ez valószínûleg most sem lesz másképp. Amúgy szerencsére az egész Alestorm csapat megszerette Magyarországot és az itteni bulikat, úgyhogy szerintem készülünk is egy kis meglepetéssel a balatoni mulatságra. Ráadásul úgy tudom, nem rohanunk tovább, maradunk estére, sőt, elvileg már elôtte való nap is ott leszünk a fesztiválon, szóval egészen biztosan partizunk majd egy fergetegeset – hangzott Bodor Máté, az Alestorm gitárosának üzenete.

Nyitókép: Tankcsapda hivatalos/Vajda István

forrás: likebalaton.hu