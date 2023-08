Több somogyi apartmantulajdonos is fut a pénze után, mert az egyik legnagyobb külföldi szállásfoglaló oldal, a Booking nem fizette ki az eltöltött vendégéjszakák után járó díjakat. Balaton-parti szállásadók – nevüket nem vállalva – lapunknak elmondták, több heti, van akinek több havi pénzzel tartozik a szállásfoglaló oldal. Sok vendég ugyanis a szoba árát a Bookingnak küldi el, az apartmantulajdonosok pedig csak utólag kapják meg a foglalási díjat.

Az egyik lellei szállásadó elmondta, szerdán már fizetett neki a külföldi cég, de több tízezer forinttal még tartoznak. Új szerződést is kötött a céggel, amelyben tisztázták, hogy a jövőben kizárólag ő kapja meg a pénzt, hogy gyorsabban hozzájuthasson a foglalási összeghez.

Több apartmantulajdonos is elmondta: az eset miatt arra kérik leendő vendégeiket, hogy ne a rendszeren keresztül, hanem közvetlenül a szálláshely oldalán foglaljanak szobát. A Magyar Turisztikai Ügynökség online kérdőívben méri fel, hogy mennyi érintettje van a tartozási ügynek. Több mint 6 ezren már válaszoltak kérdéseikre, 80 százalékuk jelezte, hogy a Bookingnál voltak fizetési problémák.

Boda Róbert kaposvári ügyvéd szerint, ha a szállásadót nem fizetik ki, akkor perelni tudja a foglalással foglalkozó céget. Ebben az esetben perközösséget nem érdemes alakítaniuk a szállásadóknak. Viszont érdemes lenne átállniuk arra, hogy közvetlenül nekik fizessék ki a vendégéjszakák díját.

Az esettel kapcsolatban a Booking annyit közölt, sajnálja, hogy kellemetlenséget okozott az időzített rendszerkarbantartással.