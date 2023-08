A legkevesebbet, 53 ezer 340 forintot Kára, a legtöbbet, valamivel több mint 8 millió 800 ezret Nagybajom nyert az idei szociálistűzifa-pályázaton. Pirka Mátyás, utóbbi település polgármestere lapunknak elmondta, a pénzből 302 köbméter tüzelőt tudnak vásárolni, és családonként kettő köbmétert osztanak majd ki. Pirka Mátyás hangsúlyozta, a program hatalmas segítség azoknak, akik más módon nem, vagy csak nehézkesen tudják megvásárolni a téli tüzelőt. A szociális tűzifa – melyet karácsonyig eljuttatnak mindenkinek – enyhíti a családok terheit – tette hozzá.

Más önkormányzatokhoz is bőven jutott támogatás. Nemesdéd 6 millió 163 ezer forintból vásárolhat tüzelőt. Tompa Boldizsár Endre polgármester lapunknak elmondta, a faluban óriási szükség van a segítségre. Az ott élők mintegy hetven százaléka halmozottan hátrányos helyzetű. Emiatt szinte minden család kap majd valamennyi tüzelőt. Csak azok maradnak ki a programból, akiknek az igényléshez szükséges jövedelemhatárnál magasabb a keresetük.

– Tavaly 270 köbméter fával segítettük a nemesdédieket, várhatóan idén is ennyit osztunk ki – emelte ki Tompa Boldizsár Endre. – Minden rászoruló átlagosan egy-kettő köbmétert kap. A fűtőanyagot karácsonyig kiszállítjuk – tette hozzá a település vezetője.

A görgetegiek sem maradnak ki a támogatásból. Fad­gyas Attila, Görgeteg polgármestere érdeklődésünkre elmondta, csaknem 6 millió 400 ezer forint értékben tudnak vásárolni fát, amelyből egy-két köbmétert adnak az igénylőknek. – Ahol nagy szegénység van, ott nagyon örülnek ekkora mennyiségnek is – hangsúlyozta. – Elég sok a rászoruló család, tavaly is nagyjából 130 háztartást segítettünk – tette hozzá Fadgyas Attila.

Somogysárd valamivel több mint nyolcmillió forint támogatást kapott. Fentős Zoltán, a település vezetője érdeklődésünkre elmondta, a pénzből keménylombos tűzifát vásárolnak majd, és várhatóan novemberben eljuttatják a rászorulóknak. Fentős Zoltán arról is beszélt lapunknak, felfoghatatlan, de van olyan háztartás, ahol az egy köbméternyi tüzelővel fűtenek egész télen, és csak akkor ég a kályhában a tűz, ha igazán hideg van kint.

Lágy fát vettek, mert abból többet tudnak vásárolni

Segesdre már az elmúlt héten megérkezett a téli tüzelőanyag. Pékó Gábor polgármester elmondta, a több mint hatmillió forintos támogatásból 325 köbméternyi lágy fát tudtak vásárolni. Azért ezt a fajtát vették meg, hogy minél több tüzelőt kapjanak a családok. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagyjából 80-100 háztartás részesül segítségben. Az érintetteknek három, három és fél köbméter tüzelőt szállítanak majd ki szeptember közepe, vége felé. Pékó Gábor hozzátette, jó pár család él a településen, akik máshogyan nem tudnának téli tüzelőhöz jutni, mert nincs annyi pénzük, hogy megvegyék. Vannak, akik alkalmi munkával keresik kenyerüket, hétről hétre élnek, és nem tudják megfizetni a fa árát.