A kétéves rendőr-tiszthelyettesi technikumi képzésre az idén már csak 460-an jelentkeztek hazánkban, adta hírül több sajtóorgánum is. Az országban az utánpótlás akadozik, így fordulhatott elő, hogy a hivatásos rendőrökkel együtt polgárőrök vagy halőrök járőröznek, hangzott el az állítás. Az utánpótlás biztosítását segíti ugyanakkor, hogy nemcsak a kétéves technikumi képzésre lehet jelentkezni, hanem egy sokkal rövidebb, 10 hónapig tartó járőrképzésre is, de 2021-hez képest itt is visszaesett a jelentkezők száma.

Hivatalos adatok szerint a hivatásos állomány pozícióinak körülbelül tíz százaléka, vagyis nagyjából négyezer rendőri állás betöltetlen az országban. A rendőrség hivatásos állományának telítettsége ugyanis 90,3 százalékos, derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatásából.

Az országos feltöltöttségnél azonban jóval kedvezőbbek a somogyi adatok – ez állapítható meg az általunk feltett kérdésre kapott válaszból, melyet a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott. Ennek alapján a főkapitányság személyi állományának munkajogi feltöltöttsége a 2023. július 1-ei adatok alapján 98,2 százalék volt, közölte a rendőrség.

Arról is érdeklődtünk, hogy az idén nyáron hogy alakul a Balatonon a rendőri szolgálat, kell-e átvezényelni rendőröket az idegenforgalmi szezonban, milyen átszervezéssel sikerül ezt megoldani? Az idegenforgalmi szezonban a balatoni települések lakossága a többszörösére duzzad, megnövekedett a látogatói létszám és éjszakába nyúló rendezvények jellemzik a környékét, írták le a körülményeket. Az egyenruhások a közrend és közbiztonság fenntartása mellett segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt, valamint jelenlétükkel erősítik a helyi lakosok és a turisták szubjektív biztonságérzetét, tették hozzá.

Önálló egységként kezelik a 74 kilométeres déli partszakaszt

A somogyi főkapitányság 2018. óta új koncepcióban dolgozik, és önálló egységként kezeli a 74 kilométernyi déli partszakaszt a Balatonon. Az idegenforgalmi szezonban a siófoki rendőrkapitányságon műveletirányító központ működik, ahonnan szükség esetén átcsoportosítják, irányítják, felügyelik a bűnügyi és rendészeti állományt. A főkapitányságról, a kaposvári, a barcsi és a nagyatádi kapitányságokról, valamint a Készenléti Rendőrség is jelentős megerősítő erőt biztosít a térségbe. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindamellett folyamatosan elemzi és értékeli az egész vármegye, és benne kiemelten a Balaton közbiztonsághelyzetét. Annyi rendőrt vezényelnek át a tóhoz, amennyi az alapvető rendőri feladatok ellátásához szükséges és elégséges, szögezték le közleményükben.