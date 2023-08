– A közelmúltban választották meg a Magyar Pünkösdi Egyház alelnökének. A második ember az egyházi hierarchiában. Hogy fogadta a megválasztás tényét?

– Nem számítottam ilyen szintű jelölésre. A megválasztás nagy megbecsülést jelent, s igyekszem a tőlem telhető legjobbat adni; mégpedig úgy, hogy mindez egyaránt érzékelhető legyen a szűkebb egyházi közösségben és a tágabb magyar társadalomban.

– Ha egy rövid, tömör látleletet kellene adni egyházáról, hogy fogalmazna?

– A Magyar Pünkösdi Egyház elsődleges és legfontosabb feladata a hitélet köré csoportosul. A hitélet azonban nem lehet teljes csupán a gyülekezet közösségén belül, ezért célunk a társadalom felé is hirdetni Jézus Krisztus örömüzenetét. Fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, ezért az egyházunk bibliai értékrendet hordozó, az emberek javát szolgáló tevékenységeket vállal, melyek oktatási, szociális és gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményekben, szolgálatokban valósulnak meg.

– Somogyban hány helyen van bázisuk?

– Sajnos nem sok pünkösdi gyülekezet van Somogyban, de ami a területhez köthető, hogy 100 évvel ezelőtt, 1923-ban a Somogy vármegyei Darány községben épült fel az első pünkösdi imaház, ami a mai napig fogadja a híveket.

– Családja miként fogadta a döntést, s jelent-e némi feladatátszervezést az új pozíció?

– Mivel ez a szolgálati megbízatás országos szintű, így jelentős változást eredményez az életünkben. Többet utazom, többször leszek távol az otthonomtól. Ez elképzelhetetlen megértő családi támogatás nélkül, de szerencsére ilyen közeg vesz körül. Néhány korábban vállalt és végzett feladatot is le kellett adnom.

– Nem darálja be a bürokratikus ügyintézés és a közéleti szerepvállalás…

– Az én alelnöki feladatom a Magyar Pünkösdi Egyház fenntartásában működő intézmények vonzásában lévők felé a hitéleti szolgálatok, szolgáltatások eljuttatásának biztosítása, személyesen és munkatársakon keresztül. Így természetesen lelkészi szolgálatot is végzek, de elsősorban nem egy gyülekezetben.

– Hogy érzékeli: mitől sebzettek a 21. század ifjai?

– Nagy veszély a gyerekek és a fiatalok körében a digitális világ használatából fakadó elmagányosodás. Ezért is fontos a gyülekezetekben a gyermekekkel és fiatalokkal való külön foglalkozás, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk, ám ezt a célt szolgálja az idei nyáron is zajló gyermek- és ifjúsági táborok szervezése Kadarkút-Vótapusztán.

– Vótapusztán és Kaposváron a Ruhagyár Lakóparkban működő szeretetotthonnak is a vezetője, ahol az intézmény munkatársai nagy szeretettel veszik körül az időseket. Hogy látja, ők mitől sebzettek?

– Közel 20 éve vagyok a Pünkösdi Szeretetotthon vezetője. Tapasztalatom szerint az időseknél szintén a magány, az értéktelenség, a tehetetlenség, valamint a feleslegesség érzete okozhat lelki problémákat. Mi éppen ezért úgy szervezzük az idősek mindennapjait, hogy az tele legyen társas élményekkel, ahogy mi mondjuk: életközösségre törekszünk.

– Az otthon lakói között számos más vallású lakó is van. Biztosított számukra a saját vallásuk gyakorlása?

– A szeretetotthonban intézményi lelkész dolgozik, aki felekezeti hovatartozás nélkül szolgál a lakók felé. Ahogy érzékeljük, időseink szívesen vesznek részt a bibliaórákon és istentiszteleteken, vallástól függetlenül. Főleg a Ruhagyár Lakóparkban működő otthonunkban, helyi adottságából kifolyólag, néhány lakónk ellátogat a korábbi közösségének az alkalmaira. Van arra is példa és lehetőség, hogy a saját lelkésze látogassa a bentlakó személyt.

– Sok templomban megfordulva azt tapasztalom: a gitáros istendicsőítő dalok jobban megérintik az emberi lelket, mint a hagyományos népénekek. Ön szívesen énekel és gitározik. Mikor fogott a kezében utoljára gitárt?

– Sajnos egyre kevesebbszer tudom a kezembe venni a gitárt az egyéb elfoglaltságaim miatt, de nem szakadt meg a kapcsolatom a zenével. Az intézményben minden hónapban megünnepeljük az adott hónapban születetteket, így a közelmúltban szervezett, bensőséges hangulatú születésnapi alkalomkor köszönthettem gitárral, dallal a születésnaposokat. Jó együtt énekelni és dicsérni az Urat!

– Hogy véli: Istennel vagy Istenről könnyebb beszélni?

– Aki nem tud Istennel beszélni, az nem tud róla helyesen beszélni. Nekem fontosak az istenélmények, amelyekről aztán szívesen és szenvedéllyel osztom meg a gondolataimat a környezetemben.



Nagyon fontos a gyermekekkel való külön foglalkozás a gyülekezetben

2011 óta hívják így őket, több somogyi bázisuk is van



A karizmatikus pünkösdi egyháznak világviszonylatban több mint 670 millió tagja van. A Kárpát-medencében mintegy 200 ezer, Magyarországon 10-12 ezer személy vallja magát e felekezethez tartozónak. A magyar állam által elfogadott, hivatalos, 1947 óta bejegyzett egyházként működik. 1962-ben az Evangéliumi Pünkösdi Egyház és az Evangéliumi Keresztyének nevű pünkösdi felekezetek egyesüléséből jött létre az Evangéliumi Pünkösdi Közösség. Az egyház 2011. évi országos közgyűlése névváltoztatásról határozott, a felekezet neve ettől kezdve Magyar Pünkösdi Egyház. Somogy vármegyében Siófokon, Mezőcsokonyán, Kaposváron, Kadarkút-Vótapusztán és Darányban is van bázisuk. Az 1920-as években Darányban épült fel az ország első pünkösdi imaháza; köszönhetően Szalai Józsefnek és feleségének, akik amerikai kivándorlókként kapcsolatba kerültek az ottani pünkösdi ébredéssel, és 1921-ben Darányba tértek vissza, s az új lelkiséggel a somogyiakat is szerették volna megismertetni.



Óvári Róbert: fontosak az istenélmények

Fotó: Kovács Tibor