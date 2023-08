A mind­össze tizenöt köbcentis motoros távvezérléssel szeli a habokat, ezzel a kishajójával indult a kaposvári Csajághy Balázs a rimaszombati világbajnokságon, ami a múlt héten ért véget. A megmérettetésre nagyfia és párja is elkísérte.

– 1993 óta modellezek. Először autókkal kezdtem, de ekkor még nem versenyeztem, majd később tértem át a modellhajózásra – mondta el a Kaposvári Textiles Modellező Klub versenyzője. Hozzátette: tizenegy éve egy barátja javaslatára vett részt az első versenyen, ahol nagy meglepetésére második helyezést szerzett. Rá egy évre az országos versenyen bronzérmet kapott, majd első lett, így kvalifikálta magát a világversenyre, ahol komoly harcot vívott az időjárással.

– Szép, napsütéses időben indultunk, majd esőssé, szelessé vált, ami nem kedvezett a mezőnynek. Nagyon algás volt a víz, és emiatt jobban tapadt a hajó, le is lassult – mesélte a versenyző. A három futamból kettőn az első helyen zárt, a harmadikra viszont visszaesett az ötödik helyre. A pálya egy egyenlő oldalú háromszög volt, amin egy jobbos és egy balos kört is meg kellett tenni. A bírók a felező bójánál stopperrel mérték az időt, és a legjobb körünket regisztrálták. – Ez volt a második világbajnokságom, az ötödik helyezés jó eredmény számomra összességében. Nagyon sok nemzet vett részt a vébén, de a negyedik helyezett is egy magyar kolléga lett, míg a dobogóra három német állhatott – tette hozzá. Mostani hajóját három hónap alatt rakta össze. A hossza 78 centiméter, a motorja 15 köbcentis, 8 lóerős és 28 ezret pörög percenként. Ezek a modellek képesek elérni a száz kilométer per órás sebességet is.



Csajághy Balázs a versenyhajót a napokban darabokra szedi, teljesen átnézi, hogy nem kell-e bármilyen alkatrészt cserélnie. Mint elmondta, azt tervezi, hogy amint lehet, elindul hazai versenyeken, s ha lesz lehetősége, akkor szponzori támogatással részt vesz a jövő évi Európa-bajnokságon is. A mostani versenyét munkahelye, a Mega Logistic Zrt. honvédségi üzemeltetése segítette. Csajághy Balázs három hónapig szerelte versenyhajóját a rimaszombati vb-futam előtt.