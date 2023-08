A fiatalasszony sokféle zöldséget termel saját kertjében, amelyek olyan bőségesen ajándékozzák meg, hogy ha el is ajándékozza a termények javát, akkor is rajta marad egy jelentős mennyiség.

– Tele van a fagyasztó és a spájz is, és nem akartuk kidobni a megtermelt zöldséget és gyümölcsöt, de már minden rokonnak ajándékoztunk belőlük. Ezért arra gondoltam, hogy kiteszem a maradékot a ház elé. Aki akar, vihet belőle, ha úgy gondolja, dob cserébe pénzt a postaládába, és így mindenki jól jár, mondta Ferencziné Gelencsér Petra. Szerencsére jó a környék, úgyhogy olyan még véletlenül sem fordul elő, hogy valaki elviszi a zöldséget, de ne hagyna cserében ott valamit.

– Tavaly ősszel dísztököket raktam ki, mert abból is nagyon sok termett és egy helyi lakónál nem volt pénz, viszont édesség igen és mivel tudta, hogy kisgyerekeim vannak, csokit hagyott itt a tökért a cserébe, mesélte nevetve az édesanya.

A lényeg a cukkinik, krumplik, céklák, csillagtökök, paradicsomok és szőlők kihelyezésével nem a profit, hanem hogy ne vesszen kárba a sok belefektetett munka.

Márpedig feladat akad bőven, hiszen Petra odahaza is ápolja a konyhakertet és édesapjáéknál is segít a telken. A fiatalasszony otthonról hozta a kertészkedés szeretet és az önellátásra való törekvést. Mint elmesélte, nagyapja az Alföldön paprikát termelt, mielőtt a kényszer betelepítésekkel Somogyba került. A hagyományt itt is folytatták, majd Petra szülei is továbbvitték ezt.

– Aki abban nevelkedik fel gyermekként, hogy mindig házit eszik, felnőttként sem fog máshogy élni, mondta a fiatalasszony.



Kőszegen van becsületkasszás vásár A becsületkasszás megoldást sokan alkalmazzák külföldön, Németországban, Hollandiában és Ausztriában is árulják így a dísztököket, virágokat, vagy éppen zöldségeket. Izlandon becsületkasszával működő termálfürdő is van. Ilyen hazánkban sajnos még nincs, de Kőszeg környékén van nagy hagyománya, ahol több termelő is így keres jobb helyet a feleslegként megtermelt gyümölcsnek, zöldségnek, vagy éppen virágnak. A városban tartanak becsületkasszás vásárt is, ahol mindenki annyit fizet a kihelyezett portékáért, amennyit jónak lát. Becsületkassza működik az aszófői Levendula labirintusban is.





Fotó: M. P.