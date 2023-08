A bejegyzésből kiderül, hogy szeptember 4-től 15-éig más intézményekben tanulnak a diákok. Így a gyakorlós tanulók a Toldi Lakótelepi, a Kinizsi Lakótelepi Tagiskolában, valamint a MATE Kaposvári Campusán és a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban kezdik a tanévet.

A posztból az is kiderül, hogy a diákok utaztatását a Kaposvári Tankerületi Központ oldja meg buszokkal, amelyek reggel 7.45-kor indulnak a Gyakorló Iskolától a kollégiumba és az egyetemre. Visszafelé 15.30-tól indul busz az egyetemtől, a kollégiumtól visszafelé nem lesz járat, húzták alá.

Az intézmény felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy ha meg tudják oldani, el is vihetik gyerekeiket az oktatás helyszínére, ezért azt kérik, hogy az utaztatási igényeket az osztályfőnökök felé jelezzék legkésőbb augusztus 27-ig.

A tanulók étkeztetését is biztosítják, ám az erre vonatkozó igényeket is jelezni kell az osztályfőnököknek. Az intézmény azt közölte, hogy várhatóan szeptember 18-án térhetnek vissza az iskolába a diákok, miután megújul az első és második emelet, a fűtés és a világítás, hiszen a termek festése és a melegburkolat lerakása jelenleg is zajlik. Az új bútorok is megérkeztek az iskolába, és még várják az új digitális táblákat.

Az iskola vezetése azt ígérte, amint új információik lesznek a visszatéréssel kapcsolatban, közzéteszik. Egyben a diákok és szülők együttműködését kérték a tanév zökkenőmentes kezdéséhez.

Szerdán elsőként számoltunk be arról, hogy a gyakorlós diákok nem iskolájukban kezdhetik el az új tanévet. Arról pedig júliusban számoltunk be, hogy felújítás közben beomlott a Gyakorló Iskola tornaterme.