A Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum szervezésében augusztus elején kezdődött el egy előadássorozat, amely a 2023-as év második felében folytatódik a Rumi György konferenciateremben. Az ELTE-ÁJK Kriminológia Doktori Iskola végzős PhD-hallgatója, egyben a kórház pszichológusa „Kutatások a viktimizáció területéről” címmel mutatta be a prezentációját. A pszichológia mellett tanult kriminológiát, így csöppent bele a kutatásba, mert a tanárai tudták, hogy a két témakör ötvöződik az érdeklődésében.

– A viktimológia az áldozatokkal foglalkozó tudományterület, ahol nagyon jól érvényesíthető a pszichológiai tudás, mert ennek segítségével bánhatunk megfelelően a traumatizált áldozatokkal – mondta Garai Nikoletta.

A hasonló esetek rejtve maradnak

A hírek manapság arról szólnak, hogy egyre többen vannak, akik családon belüli erőszak áldozataivá válnak. Ám ugyanakkor az is igaz, hogy a hasonló esetek nagyrészt rejtve maradnak, mert az áldozatok rettegnek. Arról szól a kutatás, hogy az áldozatok tartanak a másodlagos viktimizációtól, vagyis attól, hogy újból át kell élniük a traumáikat, ha a rendőrséghez fordulnak. Az áldozatok számáról nehéz valódi adatokat nyerni, de elmondható, hogy a rendszerváltás óta ez a szám beállt, vagyis a magyar családon belüli erőszak statisztikája hozza a nyugat-európai átlagot.

A másodlagos áldozattá válást odafigyeléssel és szakszerű eljárással lehet csökkenteni. – Alapvetően a joggyakorlat tud ebben változásokat elérni, de a tudományos kutatás is segíthet – mondta a fiatal kórházpszichológus. – Fontos tudni, ha valaki áldozattá válik, megjósolható, hogy jó eséllyel ismét áldozat lesz. Azt kell elérni, hogy már az első esetben merje jelenteni a bűncselekményt, legyen benne bizalom az intézmények iránt, hogy ha segítséget kér, akkor meg is fogja kapni. A bizalmat kell növelnünk, ennek vannak jogi és pszichológiai eszközei. Sokat számít az empatikus, megértő gondolkodás.

A veszély nem egyszeri. Ismétlődően azért válhat valaki áldozattá, mert az első eset után sebezhetővé válik, valamint az elkövető is megtapasztalhatja, hogy a bűncselekmény következmények nélkül maradhat.

A kórházban is sok a traumatizált beteg

Garai Nikoletta a kórházban is tudja érvényesíteni a tudását. A közvélekedés azt tartja, hogy a pszichiátriai betegek agresszívek, és inkább a bűn­elkövetői oldalhoz tartoznak, de ez nem igaz, hívta fel a figyelmet erre a tényre. A pszichiátriai betegekről általánosságban elmondható, hogy egy sérülékeny csoportot alkotnak, és gyakrabban válnak áldozattá, mint elkövetővé. Bár a pszichiátriai gondozásban nem ezen van a fókusz, de itt is nagyon sok traumatizált beteg van, és felelősséget jelent a velük való bánásmód, fűzte hozzá. A fiatal kórházpszichológus folytatja az áldozattani kutatásait, életutakat dolgoz fel, azokat a külső és belső hatásokat igyekezik feltárni, hogy mitől válik valaki áldozattá. A kutatásait egy disszertációban összegzi, és bízik a jó fogadtatásban.

