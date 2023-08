– Én 1973-ban költöztem ide, januárban, majdnem azt lehet mondani, hogy az elsők között jöttünk ide. Nagy változáson ment át a ház azóta, régen katonák laktak az épületben, tisztek, rendőrök és tűzoltók. Ez meg is látszott a renden a házban, hiszen nem volt egy csikk sem eldobva és hangoskodni sem lehetett a lépcsőházakban, mesélte Budai Istvánné, aki egyike volt azoknak a lakóknak, akik virágot vehettek át Szita Károly polgármestertől.

Kovácsné Fülöp Mária is ötven éve lakik az épületben, azt mondta azért szeret itt lakni, mert neki nagyon kényelmes, hogy nem túl nagy a lakás és közel van egymáshoz a mosdó és a hálószoba.

Az ünnepi rendezvényen egy 150 szeletes csokoládétortát is felszeltek, amely a Sávházat ábrázolta. A résztvevők jókedvűen falatoztak a finomságból, miközben már a Somogy Zenekar melegített a következő programra, ugyanis táncház is várta a táncoslábúakat. Volt olyan lakó, aki dacára 84 éves korának, spárgázva melegített be a táncra.

A buli estig folytatódott, hiszen Kiss Dani mulatós slágerekkel szórakoztatta a hőség ellenére is kitartó Sávház lakókat.