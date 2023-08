Mintegy 100 elektromos, vitorlás és motoros hajót tekinthetnek meg az érdeklődők a kiállításon, ahol mediterrán kikötői hangulat, valamint a kikötő valamennyi szolgáltatása várja az érdeklődőket.

Szeptember 1-3. között Balatonkenesén, a Kenese Marina-Port kikötőben csúcsra jár a hajós iparág, amin részt vesz mindenki, aki számít a hazai hajós életben. 71 gyártó és kereskedő lesz ott kiállítóként, közöttük nem csak hajókat építő vagy forgalmazó cégek, hanem felszereléseket, köteleket, ruházatot, műszereket vagy a hajózáshoz más módon kapcsolódó termékeket gyártók és forgalmazók is. Ez pedig azt mutatja, hogy a gazdaság nehézségei ellenére a hajós iparág talpon van, és bizakodva várja a következő szezont.

A nyári hajós főszezon a végéhez közeledik, a Balaton Boat Show viszont egy jó alkalom arra, hogy megkezdődjön a felkészülés a következőre. Egyúttal egy remek nyárzáró program a hajók és vízisportok iránt érdeklődők számára és persze mindenkinek, aki szereti a vízparti időtöltést.

– mondta Rápolthy Edit, a kiállítás igazgatója.

Több, mint egy kiállítás

A vitorlásokat és elektromos hajókat gyártók és forgalmazók esetén nagyjából teljes paletta várható, a motorcsónak-forgalmazók közül is egyre többen jelentkeznek és természetesen sokan kínálják alternatívaként az elektromos meghajtást. Egyszóval várhatóan szinte mindenki ott lesz Kenesén, aki itthon hajót épít vagy forgalmaz, így látogatók az ország legjobb hajóit felvonultató kínálatból választhatják ki az igényeiknek megfelelő modelleket. Aki hétvégén ellátogat Balatonkenesére, nem csak egy kiállítást kap, hamisítatlan kikötői hangulat, beach bár, több étterem, hajós játszótér, vízparti pihenő helyek és balatoni fürdőzési lehetőség is adott egy tartalmas nyári nap eltöltéséhez.

Nem érdemes várni, ha hajót szeretnénk

Az elmúlt évben már tapasztalható volt, hogy a szállítási idők kitolódtak, így a vevőknek érdemes előre tervezniük, gondolkodniuk. Ugyanis minél hamarabb rendelik meg a kiválasztott hajót, annál olcsóbban tehetik ezt meg, illetve a gyártó vagy forgalmazó is hamarabb tud szállítani. A piaci tendenciák alapján nem érdemes várni az árak visszaesésére, nem várható szignifikáns lefelé mozdulás, inkább a szállítási idő csökkenésére számíthatunk.

Aki hajóvásárláson gondolkodik, annak jó lehetőség a Balaton Boat Show, amely a következő idény kezdetét is jelentheti. Befektetési szempontból szintén jó döntés lehet a szeptemberi vásárlás, mert a hajók jól tartják az árukat. Több kereskedőnél is vannak készleten rövid határidővel leszállítható hajók, ezeket is megtalálják az érdeklődők a kiállításon.

Minden évben többen választják a kiálltást arra, hogy Magyarországon elsőként itt mutassák be legújabb modelljeiket a nagyközönség számára. 2023-ban 8 premierrel jelentkezik a Balaton Boat Show, exkluzív vitorlások, katamaránok, elektromos hajók és kiegészítők is ott leszenek a hétvégi bemutatón. A premierek listáját részletesen ITT tekinthetik meg.

A Balaton Boat Show exkluzív autós partnere a BMW Leier Autó, a kiállítás keretén belül tesztvezetésre is nyílik lehetőség. Aki szeretne részt venni a tesztvezetéseken, mindenképp hozza magával érvényes vezetői engedélyét, aki pedig két keréken kíván gurulni, az hozza magával saját bukósisakját is és megfelelő motoros ruházatát. A helyszínen szabad helyek függvényében lehet majd regisztrálni. A tesztvezetésen való részvétel csak érvényes karszalaggal lehetséges.

A kiállítást a felnőttek 3800, a diák (14 éves korig), illetve nyugdíjas: 3.200 forintos belépőjeggyel tekinthetik meg, 6 éves kor alatt a belépés díjmentes. A belépőjegyek a kiállítás alatt online és a helyszínen is megvásárolhatók. Jegyvásárlás itt.

A Balaton Boat Show pénteken és szombaton, szeptember 1-én és 2-án 10-től 18 óráig tart nyitva, szeptember 3-án vasárnap pedig egy 10-től 17 óráig várja a látogatókat. További információk.