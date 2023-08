Indiából érkezett Balatonöszödre Amrita Singh. – Betekintést nyertem a helyi borválasztékba és ez a találkozó olyan lehetőséget nyújt a szakmai közönség számára, ami rendkívül értékes – emelte ki a szakember, aki hozzátette, hogy a rendezvény segít megérteni a borok árpozícióját is, mint például a különleges Irsai Olivér, az Olaszrizling vagy a Kadarka szőlőből készült nedűk, hogy hol állnak a nemzeti versenyképességében. – Még nincs magyar bor a portfoliómban, de vannak olyan fajták, amelyeket bordeauxi vállalkozásomban is bemutatnék – tette hozzá a borkereskedő.

– Nemzetközi borversenyen vettünk részt és ott jött a felkérés, hogy mutassuk be borainkat – mondta el Androsics Ferenc, az Androsics Pincészet borásza. Hozzátette: minden balatoni pincészet próbálja felvenni a versenyt, kihasználni az állami és uniós pályázatokat fejlesztésekre. – Nagyon szép gyümölcsös borokat tudunk készíteni és bízok benne, hogy minél több külföldi vendégünknek ízleni fog – jegyezte meg a borász.