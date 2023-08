A Kelemen Kabátban tíz évvel ezelőtt a Maradjatok gyerekek!-kel robbant be és már abban is a Balatonról és a nyárról énekeltek.

Ezúttal egy gyermekkori tábor élményen keresztül nosztalgiáznak azokba az időkbe, amikor még minden nyelv és barátság új volt. A Kelemen Kabátban legújabb nyári dalához most egy könnyed, élő hangszerelést választott.

Balatoni nyelvtáborba repít a zenekar új dala

– Szerencsére nincs sok időnk merengeni a múlton, hiszen ebben az időszakban nagyon sok koncertünk van, de azért

amikor megérkezünk Balatonra, sokszor eszünkbe jutnak azok a régi balatoni nyarak, amelyekhez annyi emlék fűz minket és szerintem rajtunk kívül sokakat.

Nekem most ez a nyelvtábor ugrott be, és először jókat mosolyogtam magamban, aztán úgy éreztem, ebből születhetne egy laza nyári dal, mert ez másokban is kellemes, nosztalgikus pillanatokat idéz fel – mondta Horváth Boldi a dal kapcsán.

Fotó: Kelemen Kabátban hivatalos

A zenekar nemrég egyébként a Várkert Bazárban ünnepelte tizedik születésnapját. Az elmúlt évtizedben sok minden történt a zenekarral: a rádiók több slágerüket is folyamatosan játsszák, a hazai fesztiválok állandó résztvevői lettek és két kislemez mellett megjelent négy albumuk, rajtuk olyan slágerekkel, mint például a már említett Maradjatok gyerekek vagy a Nyári dallam.

Nyitókép: Kelemen Kabátban hivatalos

