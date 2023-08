Először azt hittem, hogy a járáshoz kell a bot a kutyasétáltató asszonynak Kaposvár belvárosában, azonban hamar rájöttem, hogy egészen más céllal nőtt a kezéhez. „Háromujjú” szemétszedő bot volt nála, amellyel igazán otthonosan mozgott az Ady Endre utcában. Míg apró kedvence rövid pórázon sétált mellette, az eb gazdája szinte cikázott egyik oldalról a másikra. Alighanem még Ady és Rippl-Rónai is megszakította volna a kvaterkázást ettől a szokatlan látványtól.

A középkorú hölgy szorgosan szedte a szemetet a belvárosi térkövekről. A jól látható helyekről és a virágszigetek növényei közül is. Célszerszámjával egy-egy ledobott csoki- vagy jégkrémes papírt, fél literes műanyag palackot markolt fel, s már indult is a legközelebb lévő szemetes felé, hogy beledobja zsákmányát, melyet korábban tudva és akarva hajított el az utcán egy nemtörődöm – környezetére fittyet hányó – városlakó.

Aki utcán szemetel, az másra is képes – jut eszembe a már gyerekként belénk ivódott szentencia, de nem is kell hivatásos környezetvédőnek lenni ahhoz, hogy betartsunk szabályokat. Olyanokat, amelyek hozzátartoznak embervoltunkhoz, s amelyekre – jó esetben – odahaza is felhívják gyermekük figyelmét a szülők. Így talán van remény arra, hogy ne csak óvodában, iskolában hallják: ne szemetelj közterületen (se), a hulladékot a szemetesbe dobd!

Úgy tűnik, nem lehet elégszer hangsúlyozni, s ha mondjuk is, gyakran pusztába kiáltott szóként hat a figyelmeztetés. Utcáink, parkjaink, erdőink, folyópartjaink legalábbis erről tanúskodnak. Önkéntesek kampányszerű nagytakarítása – mint ahogy a budapesti atlétikai világbajnokságra készülve is láthatjuk –, erősíti az ország- és városimázst, ám nem elegendő, mert tartós eredményt semmiképpen nem hoz. Az jelenthetne tartós eredményt, ha környezetünk védelme belülről fakadna, és senkinek nem jutna eszébe – akár virtusból, akár csak slendriánságból – földre hajítani a szemetét.

Vajon van bennünk igény és elhatározás erre vonatkozóan, vagy maradnak a lelkes önkéntesek, akiknek bántja a szemét a szemét, és szabadidejükben célszerszámukkal próbálják őrizni és óvni a tisztaságot?