ikniket szervezett a Kaposvár Polgáraiért Egyesület szombaton a Desedára, amelyen Szita Károly polgármester is részt vett. Kárpáti Tímea, a civilnap szervezője elmondta: szerették volna megismertetni a Desedát, hajózást is biztosítottak a civileknek, valamint finom ebéddel, mulatós slágerekkel, babakészítéssel is várták a résztvevőket.