A magyarok a bankok, valamint a távközlési és közigazgatási szektor digitális ügyintézési megoldásaival elégedettek leginkább, míg legkevésbé a biztosítási szektorral – derül ki a FaceKom országos reprezentatív kutatásából. Az eredmények alapján ma már mindennapos a digitális csatornán történő (például számítógépes vagy mobil applikációs) ügyintézés, amelyet a lakosság döntő többsége, több mint 80 százaléka használ valamilyen formában. Leginkább a bejelentkezéssel és ügyfélazonosítással vagyunk elégedettek, ugyanakkor a visszajelzést, elégedettségmérést érdemes fejleszteniük a szolgáltatóknak.

Az elmúlt években folyamatosan fejlődött a nagy hazai szolgáltatók digitális érettsége, amely az ügyfelek számára is kényelmesebb és gyorsabb információszerzési, kapcsolatteremtési lehetőségeket hozott. Ma már a legtöbb esetben egyszerűen, például mobilapplikáció segítségével tudunk információt kérni, ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépni vagy akár termékvásárlást kezdeményezni. A nagyvállalati ügyfélazonosítással foglalkozó, meghatározó piaci pozíciójú FaceKom országos reprezentatív kutatásában1 azt vizsgálta, hogyan látják a magyarok a nagy hazai szolgáltatók digitális fejlettségét: milyen gyakran használják és mennyire elégedettek az ilyen csatornákon elérhető ügyintézési lehetőségekkel.2 Bodnár Zsigmond, a FaceKom ügyvezetője az eredmények kapcsán kiemelte, hogy a bankok digitális fejlettségéhez az elmúlt években a többi szolgáltató is felzárkózott, amit jól mutat, hogy a lakosság is egyre inkább használja és kényelmesnek találja például a közműszolgáltatók, valamint a közigazgatási szektor digitális felületeit.

A digitális ügyintézés ma már mindennapos a magyarok körében

A kutatás eredményeinek alapján a digitális csatorna használata ma már mindennapos a lakosság körében, a megkérdezetteknek mindössze ötöde nem intézett még ügyeket ilyen módon. Leggyakrabban a bankunkkal kerülünk így kapcsolatba: a válaszadók közel fele (48,8 százalék) jelezte, hogy hetente használja a banki digitális ügyintézést. A termékek, ügyek jellegéből is következik, hogy a távközlési szolgáltatók és közműszolgáltatók felületeit jellemzően inkább havonta, míg a biztosítók és a közigazgatás digitális ügyintézési lehetőségeit ritkábban, évente használjuk.