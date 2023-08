Koós Csaba, polgármester vasárnap újabb fotókat közölt az áradó Dráváról.

A városvezető arról számolt be, hogy szombat reggel óta majdnem egy métert emelkedett déli határfolyónk vízállása. Vasárnap délután 252 centimétert mértek a barcsi vízmércénél. Barcs A harmadfokot is meghaladó árvízvédelmi készültség van érvényben a Dráván. Erről szombaton számolt be közösségi oldalán Koós Csaba, Barcs polgármestere. A városvezető azt is írta, ha megérkezik az előrejelzett csapadékmennyiség, akkor a valaha mért legmagasabb árvíz várható a déli határfolyón.

A Balatonnál ezzel együtt nem történt számottevő változás a tó vízszintjében, vasárnap délután a siófoki vízmércénél 112 centiméternél állt. S az elmúlt napokban sem változott jelentősen, a Vízügyi honlap szerint július közepe óta a 100 és 110 centiméteres magasság között ingadozik. Ha érkezik is csapadék az nem befolyásolja jelentősen a magyar tenger vízállását.